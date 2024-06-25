День финансов: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и временная защита для украинских беженцев — Finance.ua

День финансов: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и временная защита для украинских беженцев
Во вторник, 25 июня, ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Также в этот день:
Украина подписала кредитное соглашение с ЕС Украина и Еврокомиссия подписали Кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility, которая позволит привлечь кредиты на общую сумму 27 миллиардов евро в 2024—2027 годах для финансирования дефицита государственного бюджета.
Рада планирует изменить правила регистрации ФЛП. Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают, чтобы зарегистрированные в установленном порядке физлица — предприниматели, которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для первой или второй группы, считались плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.
Временная защита для украинцев в ЕС. Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинских беженцев. Временный механизм защиты был запущен 4 марта 2022 года и должен был действовать до 4 марта 2025 года.
Тищенко сообщили о подозрении. Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. У депутата провели обыски, в ходе которых ему сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. В Офисе генпрокурора будут ходатайствовать об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкции против Фирташа, Фукса и других олигархов. Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.
Вклады физлиц в банках. По данным Фонда гарантирования, на 1 июня 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. С начала 2024 года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд грн.
Ситуация на валютном рынке. Как сообщают аналитики ICU, по итогам недели официальный курс гривны усилился на 0.5% до 40.45 грн/$, а наличный курс доллара в системно важных банках снизился примерно на 1% до 40.4−40.8 грн/$.
Со своей стороны, аналитики Центра экономической стратегии прогнозируют, что курс гривны к доллару на конец текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1.
Как заявил экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, результатом масштабных по результатам действий относительно валютной либерализации является сокращение валютных резервов на $3,4 млрд. Такое послабление на валютном рынке можно назвать «сомнительным» по пользе, ведь это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца.
Учетная ставка в 2024 году. Правление НБУ 13 июня 2024 решило снизить учетную ставку с 13,5% до 13%. Участники дискуссии считают, что потенциал для снижения учетной ставки сохраняется. НБУ сможет ее уменьшить по меньшей мере до 12−12,5% до конца текущего года.
Новые функции в «Дія». В «Дія» начали тестирование новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени. К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины 14+, имеющие верифицированный налоговый номер.
Работа и ІТ. За последние три месяца до 1200 кандидатов на Djinni сменили в профиле Украину на какую-то другую страну. Наоборот делали почти вдвое меньше. В целом количество кандидатов, которые ищут работу и находятся не в Украине, за два года выросло с 20% до 30%, или с 14 000 до 25 000.
Отметим, что на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц. В то же время отечественные предприятия повышают уровень зарплат, чтобы удержать и привлечь новый высококвалифицированный персонал в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В новой статье подробно расскажем, как изменились средние зарплаты в период полномасштабной войны:
Как изменились самые высокие средние зарплаты в Украине за время полномасштабной войны: топ-5 отраслей 👛
Поделиться новостью