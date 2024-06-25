День финансов: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и временная защита для украинских беженцев — Finance.ua

День финансов: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и временная защита для украинских беженцев Сегодня 17:50

Во вторник, 25 июня, ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Также в этот день:

Украина подписала кредитное соглашение с ЕС Украина и Еврокомиссия Украина и Еврокомиссия подписали Кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility, которая позволит привлечь кредиты на общую сумму 27 миллиардов евро в 2024—2027 годах для финансирования дефицита государственного бюджета.

Рада планирует изменить правила регистрации ФЛП. Депутаты Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают, чтобы зарегистрированные в установленном порядке физлица — предприниматели, которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для первой или второй группы, считались плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.

Временная защита для украинцев в ЕС. Совет Европейского Союза Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинских беженцев. Временный механизм защиты был запущен 4 марта 2022 года и должен был действовать до 4 марта 2025 года.

Тищенко сообщили о подозрении. Народному депутату Николаю Тищенко Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. У депутата провели обыски, в ходе которых ему сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. В Офисе генпрокурора будут ходатайствовать об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкции против Фирташа, Фукса и других олигархов. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

Вклады физлиц в банках. По По данным Фонда гарантирования, на 1 июня 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. С начала 2024 года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд грн.

Ситуация на валютном рынке. Как Как сообщают аналитики ICU, по итогам недели официальный курс гривны усилился на 0.5% до 40.45 грн/$, а наличный курс доллара в системно важных банках снизился примерно на 1% до 40.4−40.8 грн/$.

курс гривны к доллару на конец текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1. Со своей стороны, аналитики Центра экономической стратегии прогнозируют , чтона конец текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1.

валютной либерализации является сокращение валютных резервов на $3,4 млрд. Такое послабление на валютном рынке можно назвать «сомнительным» по пользе, ведь это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца. Как заявил экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, результатом масштабных по результатам действий относительноявляется сокращение валютных резервов на $3,4 млрд. Такое послабление на валютном рынке можно назвать «сомнительным» по пользе, ведь это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца.

Учетная ставка в 2024 году. Правление НБУ 13 июня 2024 решило снизить учетную ставку с 13,5% до 13%. Участники дискуссии Правление НБУ 13 июня 2024 решило снизить учетную ставку с 13,5% до 13%. Участники дискуссии считают , что потенциал для снижения учетной ставки сохраняется. НБУ сможет ее уменьшить по меньшей мере до 12−12,5% до конца текущего года.

Новые функции в «Дія». В «Дія» В «Дія» начали тестирование новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени. К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины 14+, имеющие верифицированный налоговый номер.

Работа и ІТ. За последние три месяца до 1200 кандидатов на Djinni За последние три месяца до 1200 кандидатов на Djinni сменили в профиле Украину на какую-то другую страну. Наоборот делали почти вдвое меньше. В целом количество кандидатов, которые ищут работу и находятся не в Украине, за два года выросло с 20% до 30%, или с 14 000 до 25 000.

Отметим, что на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц. В то же время отечественные предприятия повышают уровень зарплат, чтобы удержать и привлечь новый высококвалифицированный персонал в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В новой статье подробно расскажем, как изменились средние зарплаты в период полномасштабной войны:

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