День финансов: начало отопительного сезона, закон о «реестре дропов», «антиукраинский» альянс Орбана Сегодня 17:45

Вторник, 28 октября. В Украине официально начался отопительный сезон, парламент готовит «реестр дропов», а McDonald’s запустил новый сервис онлайн-заказов.

В Украине стартовал отопительный сезон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что 28 октября Украина официально начала отопительный сезон. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, в 13 областях уже идет постепенное подключение жилых домов к теплоснабжению. Кроме того, в настоящее время более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу: среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч школ и более 2 тысяч медицинских учреждений.

Со своей стороны мэр столицы Виталий Кличко сообщил , что Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде 29 октября.

⚡ Отметим, что в Украине в последние месяцы наблюдается значительное увеличение объемов экспорта электроэнергии в страны ЕС. Это стало возможным, потому что «энергетический безвиз», присущий нашей стране, предполагает увеличение рынка и рост конкуренции.

В новой статье Finance.ua решил более тщательно разобраться в вопросах экспорта электроэнергии, компаний-фигурантов рынка, объемов поставок и будущего в этом сегменте:

Закон о «реестре дропов»

Заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк сообщил , что в Верховную Раду подали законопроект о создании «реестра дропов». Инициативу готовили больше года. К первому чтению выбрали консервативную версию проекта: счета сразу не будут блокироваться, вместо этого система должна предоставлять человеку информацию о возможном использовании его карты преступниками.

Кстати, с 1 апреля 2026 г. Нацбанк обяжет банки сообщать пользователям о статусе межбанковских платежей. Новации повысят прозрачность платежных операций и позволят отслеживать этапы их выполнения.

Закон о «Банке банков»

Владимир Зеленский подписал закон о «Банке банков» — Национальном учреждении развития. Это будет специализированный государственный банк, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Институция привлечет средства международных партнеров и частных инвесторов и будет направлять их в реальный сектор через сеть банков-партнеров.

«Антиукраинский» альянс в ЕС

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией для формирования в Европейском Союзе альянса, скептического относительно поддержки Украины. Хотя формальный политический союз еще не создан, его появление может усложнить принятие решений по финансовой и военной поддержке Украины в ЕС.

1,5 млрд гривен на жилье для ВПЛ

После рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год народные депутаты поддержали правку об увеличении помощи на проживание для ВПЛ на 1 миллиард гривен. Дополнительно предложено выделить еще 500 миллионов гривен на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

На начальном этапе помощь получат граждане, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность, связанную с военными действиями.

Как отметили аналитики группы компаний DIM, через три года после запуска государственной ипотеки «єОселя» рынок жилья фактически предложил собственную альтернативу — рассрочки от застройщиков. В 2025 году рассрочки охватывают 65−90% сделок с новостройками, тогда как государственная ипотека занимает не более 5−15%.

Сервис заказов в McDonald’s

McDonald’s ввел новую опцию в своем приложении. Теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказ онлайн, а затем получить его так, как удобно — в ресторане, зоне выдачи или на «МакДрайве». «Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию. Как воспользоваться услугой — рассказываем здесь

НБУ ослабил гривну до 42 грн/$

Национальный банк Украины продолжил ослабление гривны вторую неделю подряд. По итогам прошлой недели официальный курс доллара вырос на 0,6% и составил почти 42 грн/$. Это самый слабый уровень с конца января. Аналитики ICU говорят , что НБУ еще не перешел к постепенному ослаблению гривны, а лишь расширяет амплитуду ее колебаний.

