День финансов: миссия МВФ, средняя заработная плата, новые функции в monobank Сегодня 17:45

Понедельник, 31 августа. Правительство готовит новые правила работы транспорта во время воздушных тревог, а monobank работает над новыми функциями для клиентов.

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Средняя заработная плата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 г. и составила 32,243 тыс. грн. В Киеве средняя зарплата составляет 49 463 тыс. грн.

Новые функции в monobank

В детском приложении monobank появилась кнопка «Попросить деньги у родителей». Ребенок может указать нужную сумму и оставить комментарий к запросу, после чего родители получат уведомление и смогут перевести деньги или отклонить просьбу.

Также в приложении monobank в скором времени появится полноценный сервис бронирования гостиниц в Украине и мире — monoпутешествия. Это полнофункциональный сервис типа известного booking.com, хотя и с некоторыми особенностями.

Миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала встречи с украинскими властями. В ходе визита представители МВФ намерены оценить перспективы развития украинской экономики и обсудить выполнение обязательств Киева в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Новые правила работы транспорта во время воздушных тревог

В Украине готовятся новые подходы к работе транспорта, логистики, государственных учреждений и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог. Среди предлагаемых решений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможный пересмотр режима комендантского часа в Киеве и области.

Правительство также готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.

Ведение бизнеса в Украине

Данные WayForPay показывают , что, несмотря на сложные условия, активность онлайн-предпринимателей продолжает расти. Данные показывают положительную годовую динамику сразу по нескольким показателям: среднемесячное количество активных клиентов выросло на 18,2%, новых подключений стало на 9% больше, количество возобновивших активность клиентов увеличилось на 16%, а оборот — на 21%.

Отметим, что Новая почта переходит на децентрализованную модель фулфилмента после уничтожения фулфилмент-центра и сортировочного депо в Святопетровском. Грузовые и почтовые отделения компании по всей стране будут использоваться как локальные склады.

Новый стандарт КЭП «Купина»

С 1 сентября в Украине новые квалифицированные электронные подписи будут выдаваться по алгоритму «Купина» вместо устаревшего ГОСТ. Новый стандарт должен заменить предыдущую и усилить защиту электронных данных. Для пользователей это означает переход на новый алгоритм без необходимости досрочного перевыпуска действующего КЭП.

Декларации о доходах

По состоянию на 1 августа в ходе кампании декларирования доходов за 2025 год украинцы подали 13,5 тыс. деклараций. В них они задекларировали около 22 млрд гривен доходов, полученных из источников за пределами Украины.

💰 Получить сразу большую сумму — от продажи квартиры, авто или бизнеса — значит не просто получить деньги. Это значит получить капитал, которым нужно правильно распорядиться. Первое, что часто делает человек, ищет, куда быстро положить деньги: на депозит, в ОВГЗ, недвижимость или другие доступные инструменты. Но когда речь идет о существенном капитале, вопрос должен звучать не только «куда вложить деньги?», но прежде всего: как сохранить капитал, как им правильно управлять и какую роль он должен выполнять для вас и вашей семьи в будущем. Именно об этом рассказываем в новой статье:

🎬 А в новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказывает, что будет с долларом и евро в сентябре 2026 года:

Подготовка первоклассника к школе

Как свидетельствует аналитика Codes.com.ua, подготовка первоклассника в школу в 2026 году обойдется родителям в среднем в 12 923 грн. За год стоимость школьной корзины выросла примерно на 30%, а по сравнению с 2020 годом расходы увеличились более чем в четыре раза.

Если ставить целью экономить на всем, то, приложив определенные усилия, можно подготовить первоклассника к школе и за 5000 грн. Фактически стоимость школьной корзины зависит от покупательной способности родителей, потому что если не ориентироваться на медианные цены, то расширенный бюджет может составить до 20 000−30 000+ грн.

Компенсация от авиакомпании или перевозчика

Как пояснили в ГНС, если рейс отменили или задержали, автобус не прибыл вовремя, гостиница не смогла предоставить забронированный номер, а сервис бронирования выплатил средства из-за проблем с поездкой — в таких ситуациях человек может получить деньги от компаний, предоставляющих услуги. Если авиакомпания, перевозчик, гостиница, сервис бронирования или другая компания выплатила человеку отдельную денежную компенсацию, такая сумма облагается налогом, если она не принадлежит к одному из исключений, прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

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