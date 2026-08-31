0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нелегальные онлайн-казино в Украине планируют блокировать в течение 24 часов

103
Онлайн-казино
Онлайн-казино
Нелегальные онлайн-казино в Украине планируют блокировать в течение 24 часов. Соответствующие меры предусмотрены Стратегией государственной политики в сфере азартных игр до 2035 года и планом реализации на 2027−2029 годы.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Как будут бороться с нелегальным игорным рынком

Одним из направлений операционного плана является противодействие нелегальному игорному рынку в интернете. Государственный регулятор игорного рынка PlayCity и Национальная полиция должны постоянно проводить автоматизированный мониторинг и блокировку незаконной рекламы и веб-ресурсов.
Не менее 90% обнаруженных незаконных доменных имен нелегальных казино должны быть блокированы в течение 24 часов. Для этого в 2027 году планируется ввести автоматический обмен данными между государственными органами и провайдерами. Это должно позволить блокировать обнаруженные нелегальные ресурсы без промедления.
Читайте также
Также государство планирует выявлять VPN и прокси-серверы, которые используются для обхода блокировок. Для поиска скрытой рекламы казино на стриминговых платформах и видеохостингах планируется использовать искусственный интеллект.

Сколько нелегальных сайтов обнаружили

Только за июнь-декабрь 2025 года PlayCity обнаружило 2844 сайта, предоставлявших доступ к азартным играм без лицензии.
По оценкам, приведенным в Стратегии, 39−53% игорного рынка Украины остается в тени.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива стала частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.
Также мы рассказывали, что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems