Нелегальные онлайн-казино в Украине планируют блокировать в течение 24 часов Сегодня 17:18

Онлайн-казино

Нелегальные онлайн-казино в Украине планируют блокировать в течение 24 часов. Соответствующие меры предусмотрены Стратегией государственной политики в сфере азартных игр до 2035 года и планом реализации на 2027−2029 годы.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Как будут бороться с нелегальным игорным рынком

Одним из направлений операционного плана является противодействие нелегальному игорному рынку в интернете. Государственный регулятор игорного рынка PlayCity и Национальная полиция должны постоянно проводить автоматизированный мониторинг и блокировку незаконной рекламы и веб-ресурсов.

Не менее 90% обнаруженных незаконных доменных имен нелегальных казино должны быть блокированы в течение 24 часов. Для этого в 2027 году планируется ввести автоматический обмен данными между государственными органами и провайдерами. Это должно позволить блокировать обнаруженные нелегальные ресурсы без промедления.

Также государство планирует выявлять VPN и прокси-серверы, которые используются для обхода блокировок. Для поиска скрытой рекламы казино на стриминговых платформах и видеохостингах планируется использовать искусственный интеллект.

Сколько нелегальных сайтов обнаружили

Только за июнь-декабрь 2025 года PlayCity обнаружило 2844 сайта, предоставлявших доступ к азартным играм без лицензии.

По оценкам, приведенным в Стратегии, 39−53% игорного рынка Украины остается в тени.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива стала частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.

Также мы рассказывали , что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.

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