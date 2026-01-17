В 2025 году «ПлейСити» заблокировало 2,5 тысячи нелегальных онлайн-казино Сегодня 09:10 — Казна и Политика

В 2025 году «ПлейСити» заблокировало 2,5 тысячи нелегальных онлайн-казино

В течение 2025 года государственное агентство PlayCity заблокировало более 2,5 тыс. нелегальных сайтов онлайн-казино.

Об этом сообщил Михаил Федоров.

«2 500+ заблокированных нелегальных сайтов, 67+ млн грн штрафов и 1,7+ млрд грн в бюджет — что удалось PlayCity в 2025 году», — говорится в сообщении.

Федоров отмечает, что Государственное агентство PlayCity под координацией Минцифры начало работать в начале июня. Цель — реформировать игровой рынок, сделать его прозрачным, ответственным и стимулировать поступление в бюджет.

За работой агентства наблюдает независимая антикоррупционная экспертная группа. Ее выбирали украинцы через «Дию» — демократия стала гарантией прозрачного и честного выбора — подчеркнул Федоров.

По его словам, уже запустили Систему треккинга и заблокировали более 2,5 тыс. нелегальных казино.

Еще одно направление — разработка Государственной системы онлайн-мониторинга. Платформа даст государству полную картину работы легального игорного рынка в режиме реального времени — это прозрачность финансовых потоков и налогообложение. — подчеркнул Федоров.

Он проинформировал, что впервые за более чем 10 лет вернули контроль на рынке лотерей, а лицензионные поступления от бизнеса уже пополнили госбюджет на 1,7 млрд грн.

