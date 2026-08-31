Корецкий ответил на петицию по отсрочке для многодетных родителей Сегодня 15:36

Петиция с призывом сохранить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство разделяет позицию о необходимости учитывать социальные последствия возможных законодательных изменений относительно отсрочки от мобилизации для многодетных семей.

Об этом говорится в ответе премьер-министра на соответствующую петицию.

Что ответило правительство на петицию

«Вопрос о правовом регулировании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации касается сферы обороны, мобилизационной подготовки и воинской обязанности… Право указанной категории военнообязанных на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации непосредственно установлено законом и реализуется при наличии определенных им условий», — говорится в ответе Корецкого.

Премьер подчеркнул, что правительство разделяет позицию автора петиции относительно необходимости надлежащего учета социальных последствий реализации возможных законодательных изменений для многодетных семей, обеспечения при этом наилучших интересов детей, соблюдения конституционной обязанности государства по охране семьи, детства и отцовства, а также предвидение возможных демографических и социально-экономических последствий соответствующих решений.

Корецкий также обратил внимание, что Стратегия демографического развития Украины на период до 2040 года направлена ​​на сохранение и восстановление человеческого потенциала Украины, создание условий для рождения и воспитания детей, поддержку украинских семей, снижение преждевременной смертности и возвращение граждан, находящихся за рубежом.

По словам премьера, общим результатом реализации Стратегии должно стать создание условий, при которых украинцы смогут жить, работать, создавать семьи и воспитывать детей в Украине, а у государства будет достаточный человеческий ресурс для устойчивого развития.

Что известно о петиции

13 августа петиция на сайте Кабинета Министров с призывом сохранить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Ранее на сайте правительства Украины зарегистрировали петицию с призывом отменить право на отсрочку для мужчин, на иждивении которых трое и больше детей. Петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов, в то же время ее обсуждение получило значительную огласку в социальных сетях.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут переоформить ее, если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека не мобилизуют во время оформления документов.

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