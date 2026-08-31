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Бельгия отказывается использовать замороженные активы рф для Украины

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Бельгия выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. В то же время, Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию рассмотреть новые способы использования около €200 млрд заблокированных активов рф.
Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире фламандского телеканала VRT, сообщает Euractiv.
«Этот вопрос, который не подлежит переговорам, дверь закрыта», — сказал он.

Бельгия выступает против использования активов рф

Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию изучить новые способы использования около 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины.
На европейском саммите в декабре прошлого года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг инициативу Германии и Европейской комиссии по созданию для Украины «репарационного займа» на €210 млрд. Бельгия выступила против такого механизма, поскольку он, по словам ее представителей, мог бы поставить страну под угрозу российских судебных исков.
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Большинство замороженных российских активов хранится в центральном бельгийском депозитарии Euroclear. «Наш премьер-министр будет стоять на своем», — добавил Франкен.

Бельгия критикует страны Балтии

Франкен отметил, что позиция Бельгии по отношению к российским активам вызвала недовольство других стран. Отдельно он подверг критике страны Балтии, которые являются одними из самых активных сторонников использования активов рф для финансирования Украины.
«Им также следует соблюдать осторожность, постоянно возвращаясь к этому вопросу и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это мудро», — заявил бельгийский министр.
В то же время, он отметил, что Литва, Латвия и Эстония получают значительную поддержку от Бельгии.
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У Бельгии нет единой позиции

Жесткая позиция Франкена несколько отличается от заявлений министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который не исключает в этом месяце возможности использования замороженных российских активов.
По его словам, такой механизм может быть реализован при справедливом распределении юридической ответственности между всеми странами ЕС.
В письме Швеции также признаются юридические опасности, связанные с внедрением российских активов. В документе указано, что ни одна страна не должна нести непропорциональное бремя ответственности.
По материалам:
Finance.ua
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