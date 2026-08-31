Военные смогут сообщать о коррупции: правительство поддержало законопроект Сегодня 18:00

Изменения повысят прозрачность в военных структурах

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить дополнительные права в сфере предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кабинет Министров поддержал законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины.

Военные смогут сообщать о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие, выявившие возможные факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции», будут иметь право отправлять сообщения в уполномоченные подразделения (уполномоченные лица) по предотвращению и выявлению коррупции.

Действующая редакция Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины предусматривает право военнослужащего подать обращение исключительно в случаях принятия незаконных решений командирами по поводу самого военного, нарушения его прав или незаконного привлечения к ответственности.

Военнослужащий, ставший обличителем, не может быть уволен со службы, принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут другим негативным мерам воздействия из-за своего сообщения.

Законопроект также вводит норму, согласно которой обличители из числа военных могут быть поощрены в соответствии с требованиями раздела II Дисциплинарного устава.

Как военные смогут сообщить о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие получат право самостоятельно определять каналы для уведомления:

внутренние (Единый портал сообщений обличителей и специальные телефонные линии);

регулярные (обращение в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ГБР или прокуратуру);

внешние (информирование медиа, общественных объединений или профессиональных союзов).

Директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины полковник юстиции Сергей Степанян подчеркнул, что принятие документа необходимо для правовой защиты военных, разоблачающих коррупцию в ВСУ.

«Эти изменения повысят прозрачность в военных структурах, усилят механизмы предотвращения коррупции и будут гарантировать надежную защиту обличителей от возможных преследований или давления», — подчеркнул Степанян.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.