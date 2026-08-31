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Военные смогут сообщать о коррупции: правительство поддержало законопроект

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Изменения повысят прозрачность в военных структурах
Изменения повысят прозрачность в военных структурах
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить дополнительные права в сфере предотвращения коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Кабинет Министров поддержал законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины.

Военные смогут сообщать о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие, выявившие возможные факты коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции», будут иметь право отправлять сообщения в уполномоченные подразделения (уполномоченные лица) по предотвращению и выявлению коррупции.
Действующая редакция Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины предусматривает право военнослужащего подать обращение исключительно в случаях принятия незаконных решений командирами по поводу самого военного, нарушения его прав или незаконного привлечения к ответственности.
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Военнослужащий, ставший обличителем, не может быть уволен со службы, принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут другим негативным мерам воздействия из-за своего сообщения.
Законопроект также вводит норму, согласно которой обличители из числа военных могут быть поощрены в соответствии с требованиями раздела II Дисциплинарного устава.

Как военные смогут сообщить о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие получат право самостоятельно определять каналы для уведомления:
  • внутренние (Единый портал сообщений обличителей и специальные телефонные линии);
  • регулярные (обращение в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ГБР или прокуратуру);
  • внешние (информирование медиа, общественных объединений или профессиональных союзов).
Директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины полковник юстиции Сергей Степанян подчеркнул, что принятие документа необходимо для правовой защиты военных, разоблачающих коррупцию в ВСУ.
«Эти изменения повысят прозрачность в военных структурах, усилят механизмы предотвращения коррупции и будут гарантировать надежную защиту обличителей от возможных преследований или давления», — подчеркнул Степанян.
По материалам:
Finance.ua
КоррупцияВСУ
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