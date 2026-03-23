0 800 307 555
укр
Військовим планують обмежити доступ до азартних ігор

Казна та Політика
28
Мінцифри та Міноборони розробляють обмеження для військових
В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.
Міністерство цифрової трансформації повідомило про підготовку відповідного механізму.
Як зазначають у відомстві, ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.
Механізм розробляється спільно з Міністерством оборони.

Як працюватиме механізм

Передбачено, що під час входу в азартну гру користувач проходитиме автоматичну перевірку через два реєстри:
  • реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор;
  • реєстр військовослужбовців.
У разі підтвердження обмеження доступ до гри буде заблоковано.
Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьМіноборони
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems