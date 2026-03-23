Військовим планують обмежити доступ до азартних ігор

Мінцифри та Міноборони розробляють обмеження для військових

В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.

Міністерство цифрової трансформації повідомило про підготовку відповідного механізму.

Як зазначають у відомстві, ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.

Механізм розробляється спільно з Міністерством оборони.

Як працюватиме механізм

Передбачено, що під час входу в азартну гру користувач проходитиме автоматичну перевірку через два реєстри:

реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор;

реєстр військовослужбовців.

У разі підтвердження обмеження доступ до гри буде заблоковано.

Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.

