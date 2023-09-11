День финансов: Минфин назвал вероятный курс доллара на 2024 год, а ПриватБанк анонсировал новые услуги в Приват24 — Finance.ua

День финансов: Минфин назвал вероятный курс доллара на 2024 год, а ПриватБанк анонсировал новые услуги в Приват24 Сегодня 17:50

В понедельник, 11 сентября, расскажем об ожиданиях относительно курса доллара, ВВП и инфляции.

Возможный курс на 2024 год. Министерство финансов и представители бизнеса Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году. В правительстве предполагается на 2024 год курс 41,4 грн за доллар. «Нас волнует укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также Минфин надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета.

Кроме того, в Минфине оценили риск глобальной рецессии и ее последствия для Украины.

ВВП и инфляция к концу года. В Dragon Capital В Dragon Capital обновили прогнозы по инфляции, ВВП страны и экономическим ожиданиям. Ожидается, что показатель потребительской инфляции снизится до 9,0% г/г к концу 2023 года и будет колебаться примерно на этом же уровне в течение 2024 года. Реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% г/г после падения на 29% в 2022 году.

Украина получила американское ядерное топливо. Украина получила первую партию ядерного топлива от США, что является шагом к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка. Украина получила первую партию ядерного топлива от США, что является шагом к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка. «Энергоатом» получил топливо для 440-х реакторов. Оно было произведено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

Новые услуги в Приват24. ПриватБанк готовит ПриватБанк готовит выход новых обновлений для IOS и Android. Большая часть клиентов столкнется с новыми правилами открытия и закрытия счетов, новым доступом по реквизитам и новыми типами платежей, а бизнес-клиенты получат более удобный функционал.

Под контроль Украины вернули «вышки Бойко». Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях.

Налоги на квартиры. Украинцы должны до 1 сентября уплатить налоги за квартиры и дома, если площадь их недвижимости больше «нормы». Получившие квитанции и не уплатившие налог обязаны заплатить штраф. Украинцы должны до 1 сентября уплатить налоги за квартиры и дома, если площадь их недвижимости больше «нормы». Получившие квитанции и не уплатившие налог обязаны заплатить штраф. Размер штрафа зависит от того, на сколько задержали платеж.

Кадров не хватает. Work.ua сообщает , что рынок труда Украины начал новый этап восстановления. В августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать, а значит — отправлять резюме только на интересные предложения. К тому же все больше людей находят свою работу, а новых соискателей прибывает все меньше.

Прибыль украинских предприятий. Предприятия и организации Украины в 2022 году Предприятия и организации Украины в 2022 году получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в сумме 88,48 млрд грн. Это в 12,6 раза меньше показателя за 2021 год (1,12 трлн млрд грн).

Кстати, по данным «Опендатабот», самыми популярными нишами бизнеса среди новых пользователей в августе были ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто. Последний летний месяц ознаменовался оживлением активности во всех крупных городах Украины. Больше всего в Харькове — +17%, также подросли Киев и Львов — +8%, Днепр — на 5%.

В то же время в странах Евросоюза до максимума с 2015 года выросло количество компаний-банкротов.

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