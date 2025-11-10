0 800 307 555
ру
День финансов: масштабная коррупция в энергетике, дело ПриватБанка на $3 млрд, NACE 2.1-UA вместо КВЭДов

100
В понедельник, 10 ноября, НАБУ провело масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики, а суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов.

Дело ПриватБанка

Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны возместить банку более $3 млрд убытков и судебных издержек.
Это решение стало завершением многолетнего судебного процесса. В июле 2025 года суд признал их виновными в масштабном мошенничестве против ПриватБанка.

Масштабная коррупция в энергетике

Сегодня НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Правоохранителям удалось задокументировать деятельность «высокоуровневой преступной организации». Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов «Энергоатома» возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долл. США.

Медицинские услуги в ЕС и Америке

Медицинская система Европы и США существенно отличается от украинской — другой уровень организации, финансирования и стандартов обслуживания. В Украине почти нет страхового покрытия, поэтому пациенты вынуждены платить за многие услуги «из кармана». Даже в государственных больницах.
В новой статье рассмотрим, как именно построены модели здравоохранения в ЕС и Соединенных Штатах, ведь между ними существуют существенные отличия в подходах к финансированию, доступности и качеству медицинских услуг:

👨‍⚕️ Состояние медицины в Европе и США: сколько это стоит

Переводы в monobank

monobank обновил функцию перевода по QR-коду или ссылке, добавив возможность сразу указывать сумму, которую должны получить. Теперь пользователь может создать ссылку или QR-код с конкретной суммой, которую нужно перевести. Получателю нужно перейти по этой ссылке или отсканировать QR-код и подтвердить оплату кнопкой «Перевести».

NACE 2.1-UA вместо КВЭДов

Государственная служба статистики приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года. Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты. Теперь в Украине будет не классификатор КВЭД, а классификатор NACE 2.1-UA. Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается прежней.

По $2 тыс. каждому американцу

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец, не имеющий высокого дохода, получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных от введенных пошлин. Он подверг критике противников тарифной политики, заявив, что сейчас США являются «самой богатой и уважаемой страной в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке».
Кроме того, Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о финансировании правительства. Это стало ключевым шагом на пути к возобновлению работы федеральных учреждений.

Тенденции на рынке инвестиций

В субботу, 8 ноября 2025 года, в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказывали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.
О том, как изменились инвестиционные настроения украинцев в 2025 году, поведение пользователей, рассказал директор по развитию бизнеса компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов. По его словам, в 2025 году у 29% украинцев был опыт инвестиций, это меньше на 4%, если сравнивать с прошлым годом. На первом месте остается инвестирование в недвижимость 29%.
Руководитель корпоративного департамента компании ІСUУ Александр Мартыненко рассказал, что золото — единственный сырьевой актив, который в 2025 году имеет очень серьезный рост.

Новые санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
Первый указ касается восьми физических лиц, участвовавших в преступлениях против Украины и ее граждан, присваивали украинское имущество. Вторым указом введены санкции против пяти российских издательств.

Доллару грозит падение

Аналитики RBC Capital Markets предупреждают, что трейдерам следует быть готовыми к затяжному периоду ослабления доллара, что может напомнить крах эпохи доткомов. Эксперты считают, что те факторы, которые еще недавно поддерживали доллар, могут превратиться в катализаторы его стремительного падения.
Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что в течение недели 10−14 ноября на валютном рынке следует ожидать умеренной стабильности с эпизодическими кратковременными колебаниями. На динамику будут влиять, прежде всего, сезонная «логистика» платежных потоков, а также внешние факторы — импортные потребности и международные поступления.
🎬 Как на курс гривны влияет Черная пятница и сколько денег сожжет Нацбанк до конца года, чтобы поддержать курс нацвалюты? Вашему вниманию предлагаем традиционный прогноз курса на неделю от финансового аналитика Алексея Козырева:
