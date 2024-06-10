День финансов: лимиты света по-новому, бронирование работников, будут ли вводить электронные повестки — Finance.ua

День финансов: лимиты света по-новому, бронирование работников, будут ли вводить электронные повестки
В понедельник, 10 июня, мы посчитали, сколько нужно денег для переезда в Киев. С чего начать переезд, что нужно продумать, а главное — сколько это будет стоить. Finance.ua решил разобраться и просчитать основные расходы.
Сколько стоит переехать в Киев в 2024 году
Бронирование работников. Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко рассказал, кто может воспользоваться таким правом и когда в бронировании могут отказать. По словам замминистра, сначала предприятия, учреждения или организации обращаются к власти, чтобы их признали критически важными.
В Раде ответили, будут ли вводить электронные повестки. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что парламент и правительство не будут вводить электронные повестки через электронный кабинет, не будут направлять и на ВВК через е-кабинет.
Размеры соцвыплат могут измениться. В правительстве предлагают изменить подходы в исчислении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений. Об этом говорится в проекте закона, размещенном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения.
Кто из пенсионеров получит в июне увеличенные пенсии. В июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров начнет получать увеличенную пенсию. Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера — индивидуальная.
Население приобрело рекордный объем валюты. В мае население купило валюты на 971,5 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
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Факторы, влияющие на курс гривны. Сегодня на курс гривны влияет очень много разных факторов. Однако, в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.
Где в Украине дороже и дешевле всего арендовать жилье. Аналитический центр украинского маркетплейса Dim. ria подытожил весенний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет.
Банковские карты для детей. Воспитание финансовой грамотности у детей важно для их будущего финансового благосостояния. Один из способов научить ребенка основам управления деньгами — предоставить ему возможность пользоваться банковской картой.
ФГИУ впервые продал санкционный завод за 100 млн грн. В Фонде госимущества Украины впервые продали санкционный завод. Об этом говорится в сообщении Фонда. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли — «ПентоПак». Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен.
Лимиты света будут устанавливаться по-новому. С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями. Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко.
Кстати, прошедший 18 мая Invest Talk Summit стал настоящей находкой для тех, кто ищет пути безопасного и действенного инвестирования. Для тех, кто не смог присоединиться или не знал о проведении саммита, который состоялся в Киеве еще 18 мая, есть хорошие новости — появилась возможность приобрести полную запись Invest Talk Summit 2024 с выступлениями всех спикеров. Полную программу с перечнем всех тем и экспертов, раскрывавших их, можно посмотреть на сайте саммита.
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