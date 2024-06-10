День финансов: лимиты света по-новому, бронирование работников, будут ли вводить электронные повестки — Finance.ua

День финансов: лимиты света по-новому, бронирование работников, будут ли вводить электронные повестки Сегодня 17:50

В понедельник, 10 июня, мы посчитали, сколько нужно денег для переезда в Киев. С чего начать переезд, что нужно продумать, а главное — сколько это будет стоить. Finance.ua решил разобраться и просчитать основные расходы.

Бронирование работников. Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко рассказал , кто может воспользоваться таким правом и когда в бронировании могут отказать. По словам замминистра, сначала предприятия, учреждения или организации обращаются к власти, чтобы их признали критически важными.

В Раде ответили, будут ли вводить электронные повестки. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил , что парламент и правительство не будут вводить электронные повестки через электронный кабинет, не будут направлять и на ВВК через е-кабинет.

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