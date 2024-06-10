Банківські картки для дітей: як обрати та чому це корисно — Finance.ua

Банківські картки для дітей: як обрати та чому це корисно Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Банківські картки для дітей: як обрати та чому це корисно

Виховання фінансової грамотності у дітей є важливим для їх майбутнього фінансового добробуту. Один зі способів навчити дитину основам управління грошима — це надати їй можливість користуватись банківською карткою.

Фахівці ФінКульту назвали переваги використання банківської картки для дітей.

Навчання фінансовій грамотності та відповідальності.

Використання картки дає змогу пояснювати дітям про роботу банківської системи, важливість заощаджень, а також різні фінансові поняття та інструменти, такі як відсотки, кредити та депозити.

Зручність і безпека.

Банківська картка є зручним засобом зберігання та використання грошей. Вона дозволяє уникнути необхідності носити готівку, що знижує ризик її втрати чи крадіжки.

Контроль витрат.

Батьки можуть контролювати витрати дитини за допомогою мобільного додатку. Це допомагає слідкувати за фінансовою поведінкою дитини та вчасно виявляти та вирішувати потенційні проблеми.

Як обрати банківську картку для дитини?

Важливо обрати картку, яка підходить для вікової категорії вашої дитини та відповідає її потребам.

Багато банків пропонують картки для дітей віком від 6 років. До 14 років картка відкривається на ім'я батьків, після 14 — вже на ім'я дитини (неповнолітньої особи).

Зверніть увагу на можливості картки, такі як ліміти витрат, поповнення рахунку, мобільний додаток для контролю та безпеки транзакцій.

Ознайомтесь з умовами обслуговування картки: щомісячна плата, комісії за зняття коштів.

Оберіть картку з найменшими витратами для вашого бюджету.

Важливо, щоб картка мала високий рівень захисту! Перевірте наявність двофакторної автентифікації, повідомлення про транзакції та можливість швидкого блокування картки у разі втрати.

Поради для батьків

Поясніть дитині правила використання картки. Розкажіть про важливість збереження PIN-коду та обережність під час онлайн-покупок.

Встановіть обмеження на витрати, щоб дитина не могла витратити більше, ніж заплановано.

Обговорюйте з дитиною фінансові теми. Це сприятиме формуванню здорових фінансових звичок.

Використання банківської картки допомагає дітям зрозуміти цінність грошей та відповідальність за власні витрати.

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