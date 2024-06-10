Розміри соцвиплат можуть змінитись: влада пропонує нові підходи в обрахунку — Finance.ua

Розміри соцвиплат можуть змінитись: влада пропонує нові підходи в обрахунку Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Розміри соцвиплат можуть змінитись: влада пропонує нові підходи в обрахунку

В уряді пропонують змінити підходи в обрахунку базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Для цього підготували проєкти відповідних змін.

Про це йдеться у проєкті закону, розміщеному на порталі Федерації профспілок України (ФПУ) для обговорення, передають Новини.Live.

Застаріла система обрахунку базової соцдопомоги

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, в Україні показник прожиткового мінімуму втратив своє значення як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, ставши показником для розрахунку, від якого залежить дедалі більше виплат та доплат.

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Зараз в українському законодавстві від прожиткового мінімуму залежить більш ніж 180 різних видів виплат. Переважно розмір соцвиплат залежить не від того, чи доходи родини менші за показник прожиткового мінімуму, а визначаються як коефіцієнт — як менше, так і більше 100% від прожиткового мінімуму.

Що пропонують змінити в обрахунку виплат

Відповідно до пропозиції, розмір базової соцдопомоги хочуть визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для родини та її середньомісячним загальним доходом.

Розмір базової величини для родини визначатиметься на рівні 100% від такої базової величини для першого члена родини (уповноважений представник) та 70% від такої базової величини — для решти членів сім'ї.

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Зокрема, для дітей віком до шести років; дітей з інвалідністю; осіб з інвалідністю першої або другої групи; дітей, яких утримує матір, що не перебуває у шлюбі; дітей, які виховуються у багатодітних родинах та входять до складу сім'ї, розмір базової величини визначатиметься на рівні 100% від базової величини.

Новий розмір пенсій тих, в кого не вистачає стажу

Громадяни, які отримали право на пенсію за віком/досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», однак не мають права на пенсію через недостатність страхового стажу, розмір базової величини визначатиметься/ встановлюватиметься пропорційно стажу таких осіб і дорівнюватиме:

особи, страховий стаж яких менший ніж 10 років — 60%;

особи, страховий стаж яких від 10 до 20 років — 70%;

особи, страховий стаж яких від 20 до 30 років — 80%;

особи, страховий стаж яких 30 і більше років — 100% від базової величини.

Як зміниться розмір базової допомоги

Пропонують встановити базову величину на наступний рік у розмірі 4 тис. гривень на першого громадянина в домогосподарстві, і 70% від суми — для решти громадян наступних отримувачів (окрім категорій, котрі вимагають посиленого соцзахисту).

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У разі базової величини у розмірі 4 тис. гривень для середньостатистичної родини з двох дорослих працездатних громадян та двох дітей віком 6 — 18 років, загальна допомога становитиме 12,4 тис. гривень.

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