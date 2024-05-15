Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

78
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.
Про це повідомляє опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони (Збройних сил, інших силових відомств, оборонної промисловості). Тільки 7% виступають проти.
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
Ще 63% опитаних позитивно сприймають збільшення видатків на безпеку у власній громаді, проти — 9%.
Соціологи з’ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки
Половина опитаних (49%) готові на зміну пріоритетів бюджету, якщо вони вплинуть їхній особистий добробут. Проти виступають 29% респондентів.
Опитування проводив Центр Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.