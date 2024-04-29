Україна відмовиться від пострадянської моделі соціальної політики — Finance.ua

Україна відмовиться від пострадянської моделі соціальної політики Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Україна відмовиться від пострадянської моделі соціальної політики

Україна перебуває у фазі активної трансформації. Відбувається соціальний перехід від пострадянського вдаваного патерналізму до ефективної соціальної політики.

Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Міжнародного саміту міністрів соціальної політики.

«Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип — формування спроможності замість залежності», — відзначив прем'єр-міністр.

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Уряд створює стимули для повернення людей до економічної активності і зосереджується на підтримці тих, хто її дійсно потребує.

«Цифровізація, адресність, універсальність, справедливість, безбар'єрність — це головні елементи нашої соціальної політики», — наголосив Шмигаль.

Також уряд стимулює ВПО інтегруватися в нові громади та спільноти, знаходити роботу або відкривати власну справу. Встановлює чіткі вимоги до планування міського простору, розвиває протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочує бізнес створювати робочі місця.

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«Частина наших зусиль — це реформа Медико-соціальних експертних комісій. Насамперед, буде враховуватися потенціал людини до відновлення, система буде орієнтована на повернення її до звичного життя», — сказав очільник уряду.

Допомога ветеранам, як підкреслив прем'єр-міністр, це ще один ключовий акцент. Держава, за його словами, повинна подбати про них та допомогти в повоєнній інтеграції до цивільного життя.

«У громадах формуємо центри життєстійкості. Це простори дієвої психосоціальної допомоги. Мусимо максимально спростити доступ усім людям до таких послуг», — відзначив Шмигаль.

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Він також наголосив, що один із ключових елементів адресності та справедливості соціальної системи — це принцип «гроші ходять за людиною».

Уряд, крім того, цифровізує соціальну сферу, щоб забезпечити її максимальну прозорість, ефективність та справедливість. Частина соціальних послуг доступні в Дії, і перелік постійно розширюється новими опціями.

Шмигаль відзначив, що ще один ключовий виклик — демографічна ситуація. Уряд формує комплексний кроссекторальний підхід для вирішення цієї проблеми. Від виплат при народженні дитини до створення френдлі-середовища в громадах для дітей та батьків.

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Нагадаємо, у Мінсоцполітики зараз працюють над критеріями такої допомоги, над її максимальною цифровізацією.

«Нам зараз дуже важливо зберегти грошову підтримку дуже адресно, дуже таргетовано саме для тих людей, які її найбільше потребують. Відповідно ми працюємо над критеріями такої допомоги, над її максимальною цифровізацією, над тим, щоб робити дуже чітку верифікацію між доходами людей, між складом домогосподарства між тими заходами, які вживаються для того, щоб люди виходили із складних життєвих обставин та поверталися до ринку праці», — зазначали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики України пропонує змінити порядок організації надання соціальних послуг;

пропонується запровадження Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.



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