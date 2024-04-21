Скільки коштів спрямували на соцвиплати у першому кварталі 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштів спрямували на соцвиплати у першому кварталі 2024 року (інфографіка) Сьогодні 07:03 — Казна та Політика

Скільки коштів спрямували на соцвиплати у першому кварталі 2024 року (інфографіка)

У першому кварталі цього року із державного бюджету на соціальні виплати спрямували 112,7 млрд грн, із них у березні - 37,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що уряд тісно співпрацює зі Світовим банком для забезпечення вчасного фінансування соціальних виплат.

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«У рамках реалізації проектів Світового банку „PEACE in Ukraine“ та „INSPIRE“ забезпечується виплата переважної кількості соціальних допомог найуразливішим категоріям населення, зокрема сім'ям з дітьми, малозабезпеченим особам, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, внутрішньо переміщеним особам тощо», — прокоментував заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

На що спрямували кошти у першому кварталі:

на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду — 66 млрд грн;

на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини — 21,5 млрд грн;

на підтримку малозабезпечених сімей — 3,6 млрд грн;

надання пільг і житлових субсидій громадянам — 15,1 млрд грн;

на соціальний захист дітей та сім'ї - 5,9 млрд грн;

на соціальний захист осіб з інвалідністю — 0,6 млрд грн.

Нагадаємо, за результатами березня 535 тис. внутрішньо переміщених осіб отримали продовження виплат допомоги для ВПО автоматично.

Ще 196,1 тис. сімей звернулись до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги.

З них протягом березня призначили виплати для 98 тис. сімей на загальну кількість 181 тисяча осіб.

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