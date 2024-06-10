Відсьогодні можна купити купюру 0 євро: де і як це можна зробити (фото) — Finance.ua

Відсьогодні можна купити купюру 0 євро: де і як це можна зробити (фото) Сьогодні 14:45 — Особисті фінанси

Як повідомляє Національний заповідник «Софія Київська», після шаленого успіху, який супроводжував вихід колекційної купюри «нуль євро» із зображенням пам’ятки архітектури ХІ століття — Золотих воріт, 10 червня 2024 року Національний заповідник розпочинає реалізацію нової сувенірної банкноти із зображенням Софійського собору ХІ ст. у Києві.

Про це йдеться в повідомленні заповідника.

Для чого це

Випуском цієї колекційної банкноти ми підтримуємо європейський проєкт, основна філософія якого полягає у підтримці туризму, популяризації найвідоміших культурних та історичних пам’яток, а також сприянні збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.

Історія

Софія Київська, зведена за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, — пам’ятка знакова. Собор був символом могутності й суверенітету Русі, як головний храм держави відігравав роль її духовного, політичного та культурного центру. У 1990 р. Софійський собор ХІ ст. у Києві разом з комплексом монастирських споруд ХVIIІ ст. на його території внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підтверджує визначну універсальну цінність культурного об'єкту, який підлягає збереженню на благо всього людства.

Вигляд

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у справжніх євробанкнот (містить водяний знак, мікродрук, контрпринт, голограму, елементи захисту від ультрафіолету, має сенсорну зону для людей з вадами зору та інші елементи паперових євро).

Старт продажів заплановано з 10 червня 2024 року.

Де і як купити

Колекційні банкноти номіналом 0 євро можна придбати в сувенірній крамничці на вході під Дзвіницею Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, вул. Володимирська, 24) або замовити онлайн на офіційному сайті Софії Київської у розділі « Музейна крамничка ».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.