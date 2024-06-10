Коли підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників: відповідь Мінекономіки — Finance.ua

Коли підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників: відповідь Мінекономіки Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Коли підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників: відповідь Мінекономіки

Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону розповів, хто може скористатись таким правом та коли у бронюванні можуть відмовити.

За словами заступника міністра, спочатку підприємства, установи чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Потрібно відповідати трьом із семи визначених критеріїв, щоб отримати такий статус.

«Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади формує свої внутрішні критерії для визначення підприємства, установи, організації критично важливим. Після того, як підприємство відповідні служби опрацюють, є наказ про визнання його критично важливим. Далі підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, в якому підприємствовизнано критично важливим», — підкреслив Фоменко.

Цей орган влади направляє списки в Міноборони або інші структури, де військовозобов'язаний стоїть на обліку. Надалі співробітників перевіряють на наявність у реєстрі «Оберіг» на відповідність військово-облікових даних і після цього погоджений пакет документів направляють Міністерству економіки для перевірки правових підстав надання відстрочки і видачі відповідного наказу.

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Чиновник зазначив, що Мінекономіки перевіряє наявність правових підстав, тому що законодавство та нормативні акти чітко визначають наявність перелік документів. Якщо якихось документів не вистачає, підприємство просять їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони.

У разі, якщо Мінекономіки впевнене, що пакет документів є неповним або є фальсифікація, відомство має підстави відмовити у бронюванні, анулюючи попередні рішення, або надіслати запит на доопрацювання.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Так, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями;

віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомив, що бронювання буде у застосунку «Дія».

УНІАН За матеріалами:

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