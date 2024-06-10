В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться

Енергетика
269
В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться
В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.
Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі «Київ24».
Читайте також
За словами Бойко, на днях було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, 9 червня все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.
Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла для областей.
«Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахуванням критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись», — пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.
Читайте також
Нагадаємо, графіки стабілізаційних відключень у понеділок, 10 червня, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.
Оператор системи передачі електроенергії в Україні компанія «Укренерго» наразі не передбачає вірогідності блекауту в країні.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.