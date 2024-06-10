В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться — Finance.ua

В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться Сьогодні 11:43 — Енергетика

В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться

З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі «Київ24».

За словами Бойко, на днях було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, 9 червня все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла для областей.

«Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахуванням критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись», — пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Нагадаємо, графіки стабілізаційних відключень у понеділок, 10 червня, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.

Оператор системи передачі електроенергії в Україні компанія «Укренерго» наразі не передбачає вірогідності блекауту в країні.

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