Як діятимуть графіки відключень 10 червня — Finance.ua

Як діятимуть графіки відключень 10 червня Сьогодні 10:00 — Енергетика

Графіки стабілізаційних відключень у понеділок, 10 червня, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

За повідомленням «Укренерго», у понеділок, 10 червня, ліміти споживання, при перевищення яких можуть застосовувати стабілізаційні відключення, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність буде працювати безперебійно.

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