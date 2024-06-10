Як діятимуть графіки відключень 10 червня — Finance.ua

Як діятимуть графіки відключень 10 червня
Графіки стабілізаційних відключень у понеділок, 10 червня, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
За повідомленням «Укренерго», у понеділок, 10 червня, ліміти споживання, при перевищення яких можуть застосовувати стабілізаційні відключення, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.
Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність буде працювати безперебійно.
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