ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн — Finance.ua

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ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн

Фондовий ринок
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ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн
ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн
У Фонді держмайна України вперше продали санкційний завод.
Про це сказано в повідомленні Фонду.
Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м’ясопереробної галузі — «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об'єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень.
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На оплату вартості лоту у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20 374 579,00 гривень.
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Завод «ПентоПак» був конфіскований у родини російсько-грецького олігарха Саввіді. Тому кошти від його продажу підуть на відбудову нашої держави у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Довідка Finance.ua:

  • Фонд державного майна України продає санкційний завод «ПентоПак», який належав російському бізнесмену Івану Саввіді. Стартова ціна — 203,7 млн грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
  • За словами голови ФДМУ, «ПентоПак» сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочі місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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