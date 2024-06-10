ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн — Finance.ua

ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн Сьогодні 16:43 — Фондовий ринок

ФДМУ вперше продав санкційний завод за 100 млн грн

У Фонді держмайна України вперше продали санкційний завод.

Про це сказано в повідомленні Фонду.

Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м’ясопереробної галузі — «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об'єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень.

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На оплату вартості лоту у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20 374 579,00 гривень.

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Завод «ПентоПак» був конфіскований у родини російсько-грецького олігарха Саввіді. Тому кошти від його продажу підуть на відбудову нашої держави у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Довідка Finance.ua:

Фонд державного майна України продає санкційний завод «ПентоПак», який належав російському бізнесмену Івану Саввіді. Стартова ціна — 203,7 млн грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За словами голови ФДМУ, «ПентоПак» сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочі місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.



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