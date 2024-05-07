ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій

Казна та Політика
29
ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій
ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій
Фонд державного майна України продає санкційний завод «ПентоПак», який належав російському бізнесмену Івану Саввіді. Стартова ціна — 203,7 млн грн.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
ПрАТ «ПентоПак» — це потужне підприємство з виробництва упаковки для м’ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.
Читайте також
За словами голови ФДМУ, «ПентоПак» сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.
«Новий власник отримає всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин», — йдеться в повідомленні Коваля.
Читайте також
Зазначається, що кошти від продажу «ПентоПак» спрямовуватимуться на відбудову України.
«До слова, раніше по 12 санкційних активах вже перераховано понад 32 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», — зауважив очільник Фонду.
Він повідомив, що лот опублікований в системі «Прозорро.Продажі» 6 травня. Онлайн-аукціон запланований на 31 травня.
Нагадаємо, попередній власник «ПентоПак» — олігарх Саввіді, втратив завод через підтримку російської агресії.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.