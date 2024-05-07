ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій — Finance.ua

ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій Сьогодні 21:25 — Казна та Політика

ФДМУ вперше приватизує завод, конфіскований в межах санкцій

Фонд державного майна України продає санкційний завод «ПентоПак», який належав російському бізнесмену Івану Саввіді. Стартова ціна — 203,7 млн грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

ПрАТ «ПентоПак» — це потужне підприємство з виробництва упаковки для м’ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.

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За словами голови ФДМУ, «ПентоПак» сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

«Новий власник отримає всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин», — йдеться в повідомленні Коваля.

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Зазначається, що кошти від продажу «ПентоПак» спрямовуватимуться на відбудову України.

«До слова, раніше по 12 санкційних активах вже перераховано понад 32 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», — зауважив очільник Фонду.

Він повідомив, що лот опублікований в системі «Прозорро.Продажі» 6 травня. Онлайн-аукціон запланований на 31 травня.

Нагадаємо, попередній власник «ПентоПак» — олігарх Саввіді, втратив завод через підтримку російської агресії.

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