ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині — Finance.ua

ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині Сьогодні 19:40 — Фондовий ринок

ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині

Фонд державного майна оголосив про проведення 12 червня онлайн-аукціону в системі «Prozorro.Продажі» з приватизації державного підприємства «Зірненський спиртовий завод» (Рівненська область).

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Стартова ціна спиртзаводу — 18,8 млн гривень.

«Завод володіє всіма ресурсами для випуску високоякісної продукції в значних обсягах, завдяки наявності у підприємства обладнання та транспорту. Зірненський спиртовий завод — діюче підприємство, основним видом діяльності є дистиляція, ректифікація та змішування спиртових напоїв. До складу єдиного майнового комплексу входять 52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо). На 8 об'єктів нерухомого майна державного підприємства накладено обтяження», — йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами продажу, покупець заводу зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із виплати заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців, а також не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.

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