ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині

Фондовий ринок
18
ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині
ФДМУ виставив на продаж Зірненський спиртзавод на Рівненщині
Фонд державного майна оголосив про проведення 12 червня онлайн-аукціону в системі «Prozorro.Продажі» з приватизації державного підприємства «Зірненський спиртовий завод» (Рівненська область).
Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.
Стартова ціна спиртзаводу — 18,8 млн гривень.
«Завод володіє всіма ресурсами для випуску високоякісної продукції в значних обсягах, завдяки наявності у підприємства обладнання та транспорту. Зірненський спиртовий завод — діюче підприємство, основним видом діяльності є дистиляція, ректифікація та змішування спиртових напоїв. До складу єдиного майнового комплексу входять 52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо). На 8 об'єктів нерухомого майна державного підприємства накладено обтяження», — йдеться в повідомленні.
Згідно з умовами продажу, покупець заводу зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із виплати заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців, а також не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.