День финансов: лидеры уплаты налогов, требования к техосмотру авто, 800 тысяч украинских предпринимателей в «Дія» — Finance.ua

День финансов: лидеры уплаты налогов, требования к техосмотру авто, 800 тысяч украинских предпринимателей в «Дія» Сегодня 17:35

В пятницу, 20 июня, стало известно, в каких регионах Украины самая дорогая аренда жилья и будет ли Украина с газом в следующем отопительном сезоне.

Санкции против производителей российских дронов.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“».

Газ на отопительный сезон.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 годов.

Лидеры уплаты налогов в Украине.

В январе-мае 2025 года поступила наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Кто заплатил больше всего — читайте здесь.

В приложении Армия+ появилась новая функция.

Командиры подразделений теперь могут согласовывать группу рапортов одновременно благодаря новому сервису в приложении Армия+. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Более 800 тысяч украинцев стали предпринимателями.

Больше всего новых бизнесов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Киевской областях. Также интересная деталь в том, что более 55% этих новых предпринимателей — женщины. Мужчин почти 45%.

ТОП-3 причины евро подвинуть доллар.

Доллар остается главной резервной валютой в мире. Чтобы эта роль перешла к евро, необходимо выполнение трех условий. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Как отметила Лагард, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%.

Новые требования к техосмотру авто.

С 1 июля 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств. Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами.

Реестр банковских счетов

Чтобы присоединиться к европейской платежной зоне SEPA, Украине необходимо принять специальный закон. В нем предусмотрено, в частности, создание государственного реестра счетов и банковских сейфов физических лиц.

Самая дорогая аренда жилья.

Аренда жилья в Украине продолжает дорожать. Наибольший прирост стоимости зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Также стало известно, сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году.

Сколько переселенцев трудоустроили.

С начала полномасштабной войны и до сегодняшнего дня Государственная служба занятости помогла трудоустроить почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПО). В прошлом году работу получили 42 тысячи переселенцев, а с начала 2025 года — уже 19,3 тысячи.

Кстати, каждый второй руководитель сожалеет о сокращении персонала из-за ИИ.

Монеты, посвященные творцам расстрелянного возрождения.

НБУ 19 июня ввел в обращение две памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол». Все детали — в сообщении НБУ.

📱 Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы.

Тарифы украинских и иностранных операторов существенно отличаются, поэтому использование роуминга позволяет сэкономить значительные суммы. Рассказываем о роуминге, что это за услуга и какие выгоды она приносит украинцам за границей.

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