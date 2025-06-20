День финансов: лидеры уплаты налогов, требования к техосмотру авто, 800 тысяч украинских предпринимателей в «Дія» — Finance.ua

День финансов: лидеры уплаты налогов, требования к техосмотру авто, 800 тысяч украинских предпринимателей в «Дія»
В пятницу, 20 июня, стало известно, в каких регионах Украины самая дорогая аренда жилья и будет ли Украина с газом в следующем отопительном сезоне.
Санкции против производителей российских дронов.
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“».
Газ на отопительный сезон.
Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 годов.
Лидеры уплаты налогов в Украине.
В январе-мае 2025 года поступила наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Кто заплатил больше всего — читайте здесь.
В приложении Армия+ появилась новая функция.
Командиры подразделений теперь могут согласовывать группу рапортов одновременно благодаря новому сервису в приложении Армия+. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Более 800 тысяч украинцев стали предпринимателями.
Больше всего новых бизнесов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Киевской областях. Также интересная деталь в том, что более 55% этих новых предпринимателей — женщины. Мужчин почти 45%.
ТОП-3 причины евро подвинуть доллар.
Доллар остается главной резервной валютой в мире. Чтобы эта роль перешла к евро, необходимо выполнение трех условий. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Как отметила Лагард, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%.
Новые требования к техосмотру авто.
С 1 июля 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств. Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами.
Реестр банковских счетов
Чтобы присоединиться к европейской платежной зоне SEPA, Украине необходимо принять специальный закон. В нем предусмотрено, в частности, создание государственного реестра счетов и банковских сейфов физических лиц.
Самая дорогая аренда жилья.
Аренда жилья в Украине продолжает дорожать. Наибольший прирост стоимости зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.
- Также стало известно, сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году.
Сколько переселенцев трудоустроили.
С начала полномасштабной войны и до сегодняшнего дня Государственная служба занятости помогла трудоустроить почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПО). В прошлом году работу получили 42 тысячи переселенцев, а с начала 2025 года — уже 19,3 тысячи.
- Кстати, каждый второй руководитель сожалеет о сокращении персонала из-за ИИ.
Монеты, посвященные творцам расстрелянного возрождения.
НБУ 19 июня ввел в обращение две памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол». Все детали — в сообщении НБУ.
📱 Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы.
Тарифы украинских и иностранных операторов существенно отличаются, поэтому использование роуминга позволяет сэкономить значительные суммы. Рассказываем о роуминге, что это за услуга и какие выгоды она приносит украинцам за границей.
😉Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы
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