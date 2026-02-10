День финансов: курс доллара до конца года, и 5 шагов для вступления Украины в ЕС Сегодня 17:45

Вторник, 10 февраля. Уровень медийного внимания к делу Джеффри Эпштейна впечатляет. Случай действительно очень резонансный. Известно, что к моменту смерти его капитал оценили примерно в 500−600 млн долларов. Из чего формировались доходы Эпштейна, Finance.ua рассказал в новой статье:

Валютный рынок

Как говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU, на прошлой неделе Национальный банк позволил курсу гривны колебаться в достаточно широком диапазоне, в то же время постепенно уменьшая объемы валютных интервенций. В то же время, аналитики компании пересмотрели свой прогноз и ожидают, что до конца года курс доллара может вырасти до 45 грн.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в течение второй недели февраля рынок валют должен оставаться умеренным и удерживаться в пределах привычного диапазона. Базовый сценарий на 9−13 февраля — фиксация курса в пределах относительного покоя с эпизодическими кратковременными колебаниями.

По данным НБУ, в январе 2026 года украинцы сохранили высокий спрос на иностранную валюту, хотя общие объемы сделок снизились по сравнению с декабрем прошлого года. Так, покупка наличной валюты населением составила $1,93 млрд, продажа — $1,14 млрд, чистая покупка — $788 млн.

Вступление Украины в ЕС

Издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило , что Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году. План ЕС предусматривает пять шагов. Такой подход рассматривается как способ политически закрепить европейский курс Украины на фоне войны и снизить риск затягивания процесса вступления.

Переплата пенсий

В Пенсионном фонде объяснили , что размер пенсии зависит от многих обстоятельств. Если пенсионер вовремя не уведомил ПФУ об изменениях в своем статусе или жизни, могут начислить лишние средства. Такую переплату впоследствии придется возвращать — добровольно или принудительно.

Кроме того, Пенсионный фонд повторно направил отдельным категориям пенсионеров и получателей страховых выплат уведомления в личные кабинеты на веб-портале электронных услуг. Речь идет о лицах, которым нужно пройти физическую идентификацию либо подать заявление о неполучении выплат от русской федерации.

Отсутствие зарплаты в вакансиях

Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме. Как свидетельствуют результаты опроса Work.ua, наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если у них не указан уровень оплаты. В то же время, только 7% реагируют на такие предложения так же, как и на вакансии с указанной оплатой.

Отметим, что Defence & Military Tech растет безумными темпами. Инвестиции увеличиваются и зарплаты часто превышают средние по рынку. Кроме того, большинство оборонных предприятий имеют право бронировать до 100% сотрудников. Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий в Defence & Military Tech.

Плата за возврат международных посылок

Укрпочта ввела бесплатный возврат международных посылок, не полученных адресатами за рубежом. Новые правила распространяются на все отправления за пределы Украины.

Для клиентов нововведение означает отсутствие повторной оплаты при возврате посылки. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов это уменьшает финансовую неопределенность при работе с иностранными заказами, где расходы на логистику часто являются одним из ключевых факторов.

Временный вид на жительство для военных-иностранцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4730-IX, гарантирующий получение временного ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины. Документ предусматривает оформление вида на весь период действия контракта и еще на три месяца после окончания контракта.

Новые программы энергоподдержки

Зеленский согласовал с премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки граждан и территориальных общин для подготовки к работе в условиях дефицита электроэнергии. Детали инициатив правительство должно представить в ближайшее время. По словам главы государства, правительство работает над расширением доступа к оборудованию для автономного энергообеспечения. В частности, планируется:

упростить и сделать более доступными закупки генераторов и другого энергетического оборудования для ОСМД;

расширить возможности государственной поддержки для владельцев частных домов, устанавливающих системы автономного питания.

