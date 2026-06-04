День финансов: кредитные льготы для военных, новые правила бронирования, жилищные ваучеры для ВПЛ Сегодня 17:38

В четверг, 4 июня, речь шла о том, что делать в первые 24 часа, когда жилье пострадало из-за обстрела, и о кредитных льготах для военных.

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Жилищные ваучеры для ВПЛ

В Украине почти 1000 семей внутренне перемещенных лиц среди украинских защитников уже воспользовались жилищными ваучерами и приобрели новое жилье. В то же время для многих переселенцев процесс реализации этой помощи остается сложным из-за бюрократических ограничений и нехватки времени.

Кстати, если жилье пострадало из-за обстрела: что делать в первые 24 часа.

Новые правила бронирования

Предприятия, которые претендуют на получение статуса критически важных для бронирования работников или планируют подтвердить этот статус в июле 2026 года, должны обеспечить среднюю заработную плату на уровне не менее трех минимальных зарплат (25,941 тыс. грн) уже за июнь.

Также в Дії обновили услугу: заявления о вынужденном перемещении за границу и уже до конца лета планируют запустить расторжение брака онлайн.

Кредитные льготы для военных

Военнослужащие и их супруги могут воспользоваться специальными кредитными льготами, предусмотренными законодательством. Рассказываем, на какие кредиты распространяются льготы, какие исключения и что нужно сделать для их получения.

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