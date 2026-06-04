Тарифы на свет! Хитрый способ платить в два раза меньше за электроэнергию. Объясняем, как это сделать (видео) Сегодня 18:10 — Личные финансы

Несмотря на то, что тариф на водоснабжение остается неизменным, суммы в платежках могут существенно возрасти

В 2026 году украинцы рискуют получить платежки за воду, в несколько раз превышающие реальное потребление. Почему так происходит, если сам тариф остается неизменным? Все дело в новых жестких правилах поверки счетчиков. Стоит просрочить дедлайн хотя бы на месяц — и система мгновенно переведет вас на устаревшие и повышенные нормативы.

новом видео на нашем YouTube-канале подробно разбираем, как счетчики воды и газа могут «съесть» ваш бюджет.

Платежки за воду могут вырасти в несколько раз

Несмотря на то, что тариф на водоснабжение остается неизменным, суммы в платежках могут существенно возрасти из-за просроченной поверки счетчиков. Раньше просроченный счетчик мог работать месяцами без последствий, а теперь система автоматически переводит потребителя на начисление по нормам.

Нормы потребления воды, утвержденные еще до полномасштабной войны, часто вдвое или даже втрое превышают реальное использование среднестатистической семьи. В результате платежка может вырасти на 200−300%.

Согласно действующим правилам, межповерочный интервал для счетчиков холодной воды составляет 4 года, для горячей — 3 года. После этого срока показатели прибора считаются недействительными и начисления следуют по нормативу.

Что выгоднее: поверка или оплата по нормативу

Стоимость поверки одного счетчика составляет в среднем от 350 до 600 гривен. Замена может стоить от 800 до 1500 гривен. На первый взгляд это дополнительные расходы, однако они значительно меньше потенциальных переплат. Если семью переводят на нормативное потребление, объем воды для начисления может составлять до 9−12 кубометров на человека ежемесячно.

Особо остро проблема проявляется в многоквартирных домах, где разница между общедомовыми и квартирными показателями может дополнительно распределяться между жильцами.

Специалисты советуют проверить дату последней поверки и не откладывать процедуру, если срок истекает или истек.

Почему важно регулярно передавать показатели газа

Отдельно эксперты напоминают о необходимости своевременной передачи газовых счетчиков. Передавать актуальные данные нужно ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Если этого не сделать, начисления могут производиться по среднему потреблению или нормативам.

В таком случае суммы в платежках могут оказаться значительно выше фактического использования газа.

Как сократить расходы на свет

Одним из способов уменьшить счета за электроэнергию остается установка многозонного счетчика. Такой прибор позволяет учитывать не только объем потребления, но время использования электроэнергии. В частности, двухзонный счетчик позволяет оплачивать электроэнергию в ночной период по тарифу, который вдвое ниже дневного.

Наибольший эффект от такого решения могут получить владельцы бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, а также те, кто заряжает электронику или использует технику с функцией отложенного старта.

Детальнее о правилах поверки счетчиков, и как с помощью простого гаджета легально уменьшить счета за свет вдвое — смотрите в видео по ссылке:

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