В Германии с 1 июля 2026 года повысят пенсии: таблица надбавок Сегодня 17:01 — Личные финансы

По оценкам, темпы роста пенсий превысят уровень инфляции.

С 1 июля 2026 года пенсии в Германии будут повышены на 4,24%. Повышение коснется около 21 млн пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от текущего размера пенсии. Например, за пенсии в 1000 евро ежемесячная доплата составит более 42 евро. Если пенсионер получает 1500 евро, его выплаты увеличатся примерно на 63,5 евро в месяц.

Лица, которые имеют стандартную пенсию после 45 лет трудового стажа со средним уровнем заработка и получают 1 835,55 евро, могут рассчитывать на повышение почти на 78 евро ежемесячно, сообщает Ausnews.de.

Ранее прогнозировалось, что пенсии возрастут на 3,73%, что почти соответствовало показателю 2025 года, когда выплаты были повышены на 3,74%. Однако фактическое решение предусматривает увеличение на 4,24%, что оказалось выше ожиданий.

Гарантированный уровень пенсий

Дополнительным фактором роста пенсий стало продолжение действия так называемой «защитной линии», которая гарантирует, что уровень пенсий не будет опускаться ниже 48% от уровня заработной платы. Благодаря этому пенсии могут продолжать расти и в ближайшие годы, и возможны даже существенные надбавки.

Таблица надбавок

Пенсия (евро/мес) Надбавка (евро/мес) 750 31,8 1000 42,4 1250 53 1500 63,6 1750 74,2 1835,55 77,83 2000 84,8 2250 95,4 2500 100,6

Ощутимому повышению пенсий способствовал хороший рост заработной платы — 4,25% по данным Федерального статистического управления.

С 1 июля 2026 г. стоимость одного пенсионного балла увеличится с 40,79 евро до 42,52 евро. Именно этот показатель используется для расчета пенсионных выплат. Принцип системы состоит в том, что по мере роста зарплат работающих граждан увеличиваются и пенсии.

Таким образом выполняется один из ключевых принципов государственной пенсионной системы — пенсии должны расти вместе с заработными платами.

Покупательная способность пенсионеров вырастет

Чтобы пенсии повысились, нужно принять специальное постановление по определению стоимости пенсионного балла. Федеральное правительство уже одобрило документ 29 апреля. Следующим этапом должно стать его ожидаемое в июне согласование Бундесратом. После официальной публикации документа повышение вступит в силу с 1 июля 2026 года.

По оценкам, темпы роста пенсий превысят уровень инфляции. В начале года потребительские цены были лишь на 2,1% выше, чем годом ранее. Это значит, что доходы пенсионеров будут расти быстрее цен, а значит, их покупательная способность увеличится.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.

Также мы писали , что все больше пенсионеров в Германии не могут прожить на свои выплаты. В 2024 году почти 740 тыс. человек были вынуждены получать базовое социальное пособие по возрасту — это рекордный показатель. В то же время, 19,6% граждан в возрасте от 65 лет находятся под угрозой бедности.

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