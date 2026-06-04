Трампу не дали миллиард на защиту «золотого» бального зала Сегодня 18:00 — Мир

Трампу не дали миллиард на защиту «золотого» бального зала

Республиканцы в Сенате США официально отозвали предложение о выделении 1 миллиарда долларов на меры безопасности в новом бальном зале Дональда Трампа.

Такое решение было принято, чтобы спасти масштабное финансирование программы массовой депортации мигрантов, сообщает The Guardian , пишет РБК-Украина.

Миллиард на роскошь и «защиту» мог уничтожить 70 миллиардов на границу. Республиканцы решили не рисковать и исключили расходы на бальный зал из законопроекта.

Судебный комитет Сената обнародовал пересмотренный документ под названием Закон о безопасной Америке. Любые упоминания о деньгах для зала Трампа исчезли.

Сенат принял это мероприятие 53 голосами против 46. Деньги пойдут агентствам, которые будут реализовывать кампанию Трампа по массовой депортации в течение следующих четырех лет.

Лидер меньшинства Чак Шумер обещал бороться всеми силами против расточительства президента США. Оппозиция планировала выдвинуть ряд поправок, которые должны были заставить республиканцев публично защищать противоречивые расходы перед выборами.

Ноябрьские выборы уже скоро, поэтому республиканцы боятся потерять контроль над Конгрессом. Поражение в голосовании за бальный зал стало для них тактическим отступлением. Шумер назвал этот успех победой своей партии над нелепыми расходами налогоплательщиков.

Бюджетные правила и просроченные дедлайны

Процедурные моменты тоже сыграли роль. Парламентарий Сената определил, что расходы на бальный зал не соответствуют правилам согласования бюджета. Это лишило республиканцев возможности обойти обструкцию демократов простым голосованием.

Ситуацию усложнили и другие инициативы президента. Трамп объявил о создании фонда против распространения вооружений на сумму 1,8 миллиарда долларов. Это вызвало недовольство даже среди его союзников в Конгрессе.

Дональд Трамп потребовал получить готовый документ на свой стол до 1 июня, но республиканцы этот срок провалили. Весь процесс замедлился из-за внутренних споров и сопротивления оппозиции.

Чак Шумер не скрывал удовольствия во время заседания. Однако политик добавил, что даже после этого закон остается ужасающим.

«Даже без миллиардного и финансируемого налогоплательщиками бального зала Трампа, который демократы успешно уничтожили, несмотря на все усилия республиканцев, этот законопроект прогнил насквозь», — сказал лидер меньшинства.

Справка Finance.ua:

Проект строительства первого в Австралии небоскреба под брендом Trump Tower на Золотом побережье был отменен менее чем через три месяца после подписания соглашения. Застройщиком выступала австралийская компания Altus Property Group, подписавшая в феврале соглашение с The Trump Organization во Флориде. В комплексе планировали разместить шестизвездочную гостиницу, около 270 элитных апартаментов, рестораны, магазины, пляжный клуб и бассейны.

Ранее писали, что полмиллиона поклонников Дональда Трампа могут так и не получить обещанный смартфон Trump Mobile T1. Компания обновила условия предварительного заказа, фактически предупредив покупателей, что устройство может так и не появиться в продаже.

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