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Украина тратит $45−50 млрд в год на производство оружия — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с гесеком НАТО Марком Рютте в Киеве, 3 июня 2026 года (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с гесеком НАТО Марком Рютте в Киеве, 3 июня 2026 года (Getty Images)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежегодно направляет на производство вооружения отечественного производства около 45−50 млрд долларов.
Об этом глава государства сообщил в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, трансляцию которой вело «Суспільне».
По словам Зеленского, такой объем финансирования беспрецедентный для Украины.
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«Нам удалось добиться такого, на мой взгляд, очень высокого уровня. У нас есть средства на финансирование Вооруженных Сил Украины. Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию, и не просто сейчас, а более долгосрочно. Это амбициозная задача, это реальная действенная гарантия безопасности для Украины», — сказал президент.

Шесть стран поддержали инициативу PURL

Президент Зеленский также заявил, что шесть стран подтвердили готовность внести вклад в инициативу PURL. Он отметил, что приоритетом для Украины является поставка ПВО, однако скорость и объемы помощи пока недостаточны.
Зеленский также заявил, что Украине крайне важно срочно оплатить контракт с США на поставку систем Patriot и ракет в них, иначе их получение может быть отсрочено до 2030 года.

Украина стремится ускорить поставки Patriot

Он пояснил, что на поставки Patriot и ракет к ним есть очередь из стран, заключивших соответствующий контракт с производителями в США, и Украине, по его словам, удалось договориться с некоторыми из этих стран, чтобы они «пропустили нас в этой очереди».
«Вы можете попасть в эту очередь, если оплатили контракт. Потому мы должны сделать все, чтобы его оплатить. Иначе системы и ракеты придут в 2030 году», — сказал Зеленский.
Кроме того, он отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина получила в разы меньше обещанных партнерами ракет PAC-3 к ПВО.

В НАТО заявили о ежедневных поставках ракет

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки Украине ракет PAC-3 идут «каждый день». В то же время он признал, что существует риск того, что интенсивные боевые действия могут влиять на запасы этих ракет.
«Пока это не имеет прямого влияния. Возможно, подобные риски возникнут в будущем. Мы делаем все возможное, чтобы наращивать производство, обеспечивать необходимые запасы и продолжать поставки, мы будем продолжать эту работу», — заявил Рютте.
По материалам:
hromadske
Зеленский
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