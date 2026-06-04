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Озеро Молодости в «Буковеле» получило международный Blue Flag

Мир
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Озеро Молодости в «Буковеле» получило международный Blue Flag
Озеро Молодости в «Буковеле» получило международный Blue Flag
«Озеро Молодости», расположенное на территории курорта «Буковель» в Карпатах, получило международный знак отличия Blue Flag.
Это крупнейший искусственный водоем в Украине, а теперь — первое горное озеро в мире, которое получило этот сертификат качества, сообщил акционер курорта «Буковель» Захар Палица.
«Голубой флаг» — это не только международное отличие, но и подтверждение того, что украинские туристические локации могут соответствовать самым высоким мировым стандартам. Для Буковеля это результат системной работы над качеством инфраструктуры, безопасности и экологической ответственности. Мы последовательно формируем новую культуру отдыха в Карпатах и ​​доказываем, что украинский курорт может служить примером для всей Европы", — рассказал Захар Палица.
Он отметил, что Озеро Молодости посещает очень много людей, поэтому для Буковеля важно поддерживать чистоту воды, ведь от этого зависит безопасность отдыхающих.
Озеро Молодости в «Буковеле» получило международный Blue Flag
Озеро Молодости в «Буковеле» получило международный Blue Flag
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ
«Озеро Молодости — крупнейший искусственный водоем в Украине и одним из главных летних магнитов курорта. Ежегодно здесь отдыхают десятки тысяч гостей. Поэтому для нас очень важно обеспечить высокие экологические стандарты, ведь от этого направления зависит безопасность людей», — отметил Захар Палица.

Справка Finance.ua:

  • Blue Flag — это самая престижная международная экологическая награда и сертификат качества, ежегодно присуждаемый пляжам, маринам (причалам для яхт) и операторам устойчивого лодочного туризма по всему миру.
  • Программа действует в 53 странах мира, а ее участниками являются более 5 000 пляжей, марин и туристических объектов, отвечающих самым высоким стандартам качества, безопасности и экологической ответственности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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