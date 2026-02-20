День финансов: конец банкнотам 1, 2, 5 и 10 гривен и «єЧек» в смартфоне Сегодня 17:45

Пятница, 20 февраля. НБУ изымает из обращения «старые» гривны, правительство запускает национальный сервис «єЧек», а Польша меняет правила поддержки украинцев.

Конец банкнотам 1, 2, 5 и 10 гривен

1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов прекратят быть средством платежа и будут окончательно изъяты из наличного обращения. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и другие финансовые учреждения не будут принимать такие банкноты для платежей. Как и где обменять банкноты — рассказываем здесь

«єЧек» в смартфоне

В Украине запускают "єЧек" - электронный чек, который автоматически хранится в банковском приложении. Сервис «єЧек» позволяет получать цифровые чеки вместо бумажных. Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен клиентам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Что меняется для покупателей и почему это выгодно для бизнеса — объяснили в Минцифры.

Рекордная прибыль банков

По предварительным данным к годовому аудиту, за 2025 год банки получили рекордные 126,8 млрд гривен прибыли, что на 22% больше по сравнению с 2024 годом (103,7 млрд гривен). Основным источником прибыли остается чистый процентный доход с учетом стабильной доходности кредитов и наращивания портфеля.

Изменения для украинцев в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Новый документ ликвидирует отдельный режим и предусматривает применение единой системы временной защиты всех иностранцев.

Недвижимость на западе Украины

Запад Украины сегодня — это не только зона безопасности, но и мощный рынок недвижимости, трансформировавшийся под влиянием внутренней миграции, релокации бизнеса и ограниченного предложения. Несмотря на то, что общий рынок недвижимости Украины все еще демонстрирует активность меньше, чем до 2022 года, западные регионы отличаются сравнительно высокой стабильностью как по ценам, так и по общей активности покупателей.

🏠 В новой статье Finance.ua рассказывает, почему именно запад Украины остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц, инвесторов и релоцированного бизнеса, а также как это влияет на формирование тенденций в жилом и коммерческом сегментах:

Санкции США против россии

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против россии, введенных в связи с ее агрессией против Украины. Документ вступает в силу 20 февраля и предусматривает продолжение ограничительных мер, введенных указами американских президентов в 2014, 2018 и 2022 годах.

Новая программа МВФ

Международный валютный фонд заявил, что его совет директоров в ближайшие дни рассмотрит соглашение на уровне персонала по программе кредитования Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов, что откроет путь для одобрения пакета, который поможет разблокировать другую международную поддержку. Спикер МВФ Джули Козак сообщила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу.

Перерасчет стоимости коммуналки

Вступило в силу постановление Кабмина, которое меняет порядок перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме. Главное новшество — потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением. Если услуга не предоставлялась или была некачественной из-за чрезвычайной ситуации, перерасчет должен быть произведен автоматически.

Экспорт ІТ-услуг в 2025 году

После двух лет сокращения в 2025 году ІТ-отрасль продемонстрировала рост объемов экспорта. По итогам прошлого года экспортная выручка компьютерных услуг увеличилась на 3,3% и составила 6,66 миллиарда долларов. Украинской экономике это принесло на 210 миллионов долларов больше по сравнению с результатами 2024 года. В декабре был зафиксирован самый высокий месячный показатель ІТ-экспорта по результатам 2025 года — $685 миллионов.

Кстати, по данным DOU, 68% разработчиков в DefTech считают свой уровень зарплаты недостаточным. Медианная зарплата разработчика в DefTech — $2850.

Бенефиты для сотрудников

В условиях кадрового дефицита дополнительные преимущества для работников все чаще становятся не менее важными, чем уровень заработной платы. Как свидетельствуют результаты опроса, большинство компаний внедряют унифицированный подход к предоставлению дополнительных выгод команде — все категории сотрудников имеют одинаковый пакет бенефитов с одинаковыми бюджетами и бонусами. Минимальный бюджет бенефит-пакета для одного сотрудника в год составляет 2400 грн, а максимальный — 395 904 грн.

