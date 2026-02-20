Украина относится к 30 странам мира с самым старым населением Сегодня 19:23

Украина входит в тридцатку стран мира с самым старым населением, а почти 22% украинцев — это люди в возрасте 65 лет и старше.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«Украина входит в тридцатку стран мира с самым старым населением. Почти 22% украинцев — это люди в возрасте 65 лет и старше. Именно поэтому Минсоцполитики развивает флагманское направление „Активное долголетие“, сфокусированное на том, чтобы люди старшего возраста оставались активными, здоровыми и интегрированными в жизнь общин. Мы высоко ценим партнерстве», — цитирует Улютина пресс-служба по результатам встречи с послом Японии в Украине Накагоме Масаши.

Как сообщается, украинская сторона предложила Японии стать стратегическим партнером во флагманском направлении «Активное долголетие», в частности, речь идет о развитии безбарьерной инфраструктуры, поддержке в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, создании инклюзивных маршрутов и активной интеграции людей старшего возраста в общественную жизнь.

Кроме того, стороны уделили внимание теме жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Среди прочего Минсоцполитики заинтересовано в углублении сотрудничества с Японией в сфере современных реабилитационных технологий и подготовки специалистов. Министерство предложило развивать академические программы обмена для повышения квалификации украинских реабилитологов и протезистов. Также стороны обсудили возможность инвестирования в развитие реабилитационных учреждений, относящихся к сфере управления министерства.

