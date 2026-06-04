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Украинские ценные монеты: как работает рынок и можно ли на этом зарабатывать

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Воркшоп проведет Алексей Козырев – финансовый аналитик, эксперт по теме нумизматики, коллекционер монет.
Воркшоп проведет Алексей Козырев – финансовый аналитик, эксперт по теме нумизматики, коллекционер монет.
Как работает рынок нумизматики в Украине, каким образом формируются цены и какие ошибки допускают начинающие коллекционеры — обсудим с экспертом на практическом воркшопе от Академии Минфин.
В последние годы нумизматика в Украине переживает новую волну популярности. Украинцы рассматривают коллекционирование монет не только как хобби, но и как способ сбережения, а в перспективе — приумножения средств. И это действительно реально.
Впрочем, вместе с ростом интереса к теме растет и искусственный ажиотаж. Соцсетями ходят истории «легкого заработка», а цены на некоторые позиции очень завышены.
Как не попасть в ловушки мошенников и научиться самостоятельно анализировать рынок и потенциальную ценность монет — узнайте на практическом онлайн-воркшопе от Академии Минфин.
📌 ТЕМА: «Нумизматика в Украине: как работает рынок монет и можно ли на этом зарабатывать»
🔔 КОГДА: 4 июня, начало в 19:00
🧑‍💻 ФОРМАТ: онлайн, продолжительность ~2 час. + 15−20 мин. QA
Вместе с экспертом участники рассмотрят практические кейсы, типичные ошибки и принципы анализа монет перед покупкой.
📌 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВОРКШОП

Кому будет полезно

Воркшоп будет полезен тем, кто:
  • хочет зайти в нумизматику, но не знает, с чего начать;
  • уже покупал монеты, но не понимает рынок;
  • боится переплатить;
  • видит «успешные кейсы» заработка в соцсетях и хочет понять, как происходит на самом деле;
  • ищет альтернативные направления инвестиций и сбережения средств.
Участники поймут логику рынка и формирование цен, узнают о типичных ошибках начинающих, о мошеннических схемах и как их избежать.

Какие темы рассмотрим

Спикер последовательно рассмотрит шесть тематических блоков — от понимания логики рынка до практического анализа конкретных монет.
Подробно обсудим следующие темы:
  • Почему сейчас все снова говорят о нумизматике и кому подходит это направление
  • Как формируется цена монеты: металл, тираж, спрос, состояние, серия
  • Почему одна монета стоит 500 грн, а другая — 50 000 грн
  • Возникает ли ажиотаж и как не переплачивать из-за хайпа
  • Где покупать монеты безопасно
  • Спред, ликвидность и скрытые расходы, о которых не думают начинающие
  • Где покупают и продают монеты НБУ, банки, дилеры, маркетплейсы, OLX — и где самая большая «накрутка»
  • Как анализировать монету перед покупкой: как проверять продавца и распознавать типичные манипуляции
  • Практический разбор монет: что сейчас на рынке выглядит интересно, а что уже перегрето
  • Есть ли смысл заходить из маленького бюджета и что можно купить условно до $100.
После воркшопа вы сможете самостоятельно ориентироваться на рынке монет и понимать, как формируется стоимость и спрос. Следовательно, покупать монеты безопасно и с холодным умом.

О спикере

Воркшоп проведет Алексей Козырев — финансовый аналитик, эксперт по теме нумизматики, коллекционер монет.
Имеет более 23 лет опыта работы в банковской системе. Участвовал в рабочих группах НБУ, программах Агентства по международному развитию США USAID по трансформации банковской системы.
Автор более 5000 публикаций о финансах, курсах валют, инвестиционных инструментах, ценных бумагах, монетах и ​​драгоценных металлах.

Как принять участие

Воспользуйтесь выгодным моментом и зарегистрируйтесь на воркшоп прямо сейчас — по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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