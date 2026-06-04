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Первая работа: где пройти стажировку в Украине

Личные финансы
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Стажерка
Стажерка
Лето — традиционно хорошее время для старта карьеры. Многие компании сейчас набирают стажеров, предлагая возможность получить реальный опыт работы, обучение от экспертов и даже шанс остаться в команде после завершения программы.
Делимся подборкой от robota.ua с 10 стажировками в сфере финансов, инженерии, логистики, PR, ІТ, аудита и контроля качества.

Internship Program Summer’s Cool в Nestlé

📍 Белград, Загреб, София, Бухарест, Кишинев, Киев и Львов (гибридный формат)
О работодателе
Компания из сферы производства продуктов питания и напитков открыла набор на оплачиваемую летнюю программу стажировки Summer’s Cool для студентов и недавних выпускников. В течение трех недель участники будут работать над международным проектом, участвовать в воркшопах, тренингах и менторских сессиях, а также сотрудничать со студентами из Украины, Болгарии, Румынии, Сербии, Хорватии и Молдовы.
Стажировка будет проходить с 6 по 24 июля в гибридном формате. Податься могут студенты и выпускники, владеющие английским языком на уровне не ниже B2 и готовые приобщаться к онлайн- и оффлайн-активностям.
Крайний срок подачи заявок — 5 июня.

Инженер-конструктор (стажер) в «Фаренхольц Инжиниринг»

📍 Удаленно
Европейское инженерное бюро по проектированию металлоконструкций приглашает присоединиться к программе стажировки. Программа действует для студентов старших курсов строительных специальностей.
Что ждет стажеров:
  • оплачиваемая стажировка с первого дня работы;
  • программа адаптации и обучения с ментором;
  • перспектива долгосрочного трудоустройства после завершения стажировки;
  • корпоративные курсы английского языка;
  • бонусы, дополнительные выходные и корпоративные мероприятия;
  • удаленный формат работы с возможностью приобщиться к команде в Одессе или Киеве в будущем.

Стажер в отдел логистики в Limagrain Ukraine

📍 Киев (гибридный формат)
О работодателе
Работодатель — украинский филиал международной сельскохозяйственной компании, который занимается семенами полевых и овощных культур, зерновыми ингредиентами.
На стажировку приглашают студентов старших курсов и выпускников специальностей, связанных с логистикой, экономикой, ВЭД или смежными направлениями. От кандидатов ожидают знание английского языка на уровне не ниже B1, уверенное владение Excel и других программ Office 365.
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Среди преимуществ — гибридный формат работы, курсы английского языка, страхование от несчастных случаев и критических болезней, оплачиваемые отпуска, бесплатные обеды и поддержка наставников.
Предлагают срочный контракт на 8 месяцев с перспективой продления.

Младший специалист по технической поддержке пользователей (Energy Hub) в «Укрэнерго»

📍 Львов
О работодателе
Национальный оператор системы передачи электроэнергии Украины приглашает студентов старших курсов и молодых специалистов присоединиться к программе стажировки Energy Hub.
Среди задач, ожидающих стажеров:
  • предоставление технической поддержки пользователям;
  • помощь в решении ІТ-инцидентов (под наблюдением наставника);
  • участие в администрировании рабочих мест;
  • помощь в обслуживании структурированных кабельных сетей;
  • консультация пользователей по работе с ІТ-системами компании;
  • взаимодействие с командой технической поддержки.

Стажер в отдел продаж в JTI

📍 Львов
О работодателе
Международная компания из сферы FMCG ищет стажера. Податься могут кандидаты с хорошими коммуникационными и аналитическими навыками, которые умеют планировать свою работу и готовы учиться. Среди обязательных требований — наличие водительских прав категории B и опыт вождения от одного года.
Продолжительность программы — 9 месяцев.
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Стажерам предлагают: официальное трудоустройство, поддержку опытных наставников, частичную компенсацию расходов на питание и транспорт и возможность получить постоянную работу в компании после завершения программы.

Контроллер качества пищевой продукции (стажер) в Рошен

📍 Борисполь (трансфер из Киева)
Кондитерская корпорация приглашает на стажировку в отдел качества на фабрику в Борисполе.
Среди обязанностей:
  • помощь в проведении контроля за качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
  • отбор проб и передача его в лабораторию;
  • ведение базовых отчетов и внесение результатов в журналы/системы;
  • участие в калибровке оборудования и поддержании порядка в лаборатории;
  • помощь во время внутренних аудитов и проверок качества.
Работодатель анонсирует, в том числе: медицинское страхование, бесплатные обеды и корпоративный трансфер к месту работы.

Школа аудита The Big Audit Theory от Deloitte

📍 Киев/онлайн
О работодателе
Работодатель — одна из крупнейших международных компаний в сфере аудита, консалтинга, управления рисками и финансового консультирования.
Компания открыла набор в бесплатную школу-интенсив The Big Audit Theory для студентов и выпускников, которые хотят начать карьеру в сфере финансов и аудита. Программа продлится шесть дней — с 6 по 13 июля — и объединит онлайн-обучение с офлайн-мероприятиями в Киеве.
Податься могут студенты от третьего курса и выпускники экономических специальностей с уровнем английского языка не ниже Intermediate+.
Дедлайн подачи заявок — 5 июня.
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Стажер в PR-департамент в Kormotech

📍 Львов (полная или неполная занятость)
О работодателе
Международная украинская компания по производству питания для кошек и собак ищет стажера в PR-департаменте на 4 месяца.
Требуется:
  • помогать создавать коммуникационные материалы (пресс-релизы, лонгриды, тексты для разных каналов);
  • искать информацию и готовить контент;
  • участвовать в запуске проектов и ивентов;
  • поддерживать коммуникацию с медиа и партнерами;
  • помогать с презентациями.

Младший финансовый контролер (стажировка) в Cemark

📍 Каменец-Подольский
Работодатель — часть международной группы CRH, одного из мировых лидеров в производстве строительных материалов.
Шанс пройти отбор у студентов или выпускников финансовых, экономических, математических специальностей, с уровнем английского от B1+ и мобильных в пределах Украины.
Предлагают: официальное трудоустройство, менторскую поддержку, тренинги по личностному и профессиональному развитию, корпоративные курсы английского, трансфер на предприятие.

Global Graduate Programme in Finance в «BAT Украина»

📍 Киев (гибридный формат)
Компания открыла набор на Global Graduate Programme in Finance — 18-месячную программу развития для студентов старших курсов и выпускников, желающих построить карьеру в финансах и получить менеджерскую роль в международной компании.
Вакансия подходит для людей с инвалидностью и представителей других чувствительных групп.
Раньше мы делились подборкой сезонных вакансий на лето.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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