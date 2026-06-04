В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео)

Каксообщилмэр Киева Виталий Кличко, в Киеве на Оболони будет новый сквер. Он будет называться в честь города-побратима Киева Вильнюса, который оказал финансовую поддержку проекту по обустройству рекреационного пространства.
«На улице Приречной идут работы по обустройству Вильнюсского сквера, который вскоре представим. Благодарим город-побратим Вильнюс за финансовую поддержку проекта. За помощь в создании в Киеве еще одного комфортного пространства для психологического восстановления жителей и гостей столицы», — отметил столичный председатель.
Ранее писали, что в столице вскоре планируют открыть новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. По словам Кличко, проект реализуют в партнерстве между столицами Украины и Литвы.
«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка по улице Приречной», — рассказал Кличко.