В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео) Сегодня 13:23 — Казна и Политика

В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео)

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве на Оболони будет новый сквер. Он будет называться в честь города-побратима Киева Вильнюса, который оказал финансовую поддержку проекту по обустройству рекреационного пространства.

«На улице Приречной идут работы по обустройству Вильнюсского сквера, который вскоре представим. Благодарим город-побратим Вильнюс за финансовую поддержку проекта. За помощь в создании в Киеве еще одного комфортного пространства для психологического восстановления жителей и гостей столицы», — отметил столичный председатель.

Читайте также Киеву требуется до 60 млрд грн на резервную систему теплоснабжения — Кличко

По его словам, территория, где проводят работы по обустройству, еще год назад «напоминала заросли и свалки».

«А уже через несколько недель презентуем здесь Вильнюсский сквер. Также возводим мостик по историческим мотивам через заводь», — добавил Виталий Кличко.

Читайте также Кличко проанонсировал открытие нового моста в Киеве

между столицами Украины и Литвы. Ранее писали , что в столице вскоре планируют открыть новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. По словам Кличко, проект реализуют в партнерстве

«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка по улице Приречной», — рассказал Кличко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.