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В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео)

Казна и Политика
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В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео)
В Киеве на Оболони будет новый сквер (видео)
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве на Оболони будет новый сквер. Он будет называться в честь города-побратима Киева Вильнюса, который оказал финансовую поддержку проекту по обустройству рекреационного пространства.
«На улице Приречной идут работы по обустройству Вильнюсского сквера, который вскоре представим. Благодарим город-побратим Вильнюс за финансовую поддержку проекта. За помощь в создании в Киеве еще одного комфортного пространства для психологического восстановления жителей и гостей столицы», — отметил столичный председатель.
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По его словам, территория, где проводят работы по обустройству, еще год назад «напоминала заросли и свалки».
«А уже через несколько недель презентуем здесь Вильнюсский сквер. Также возводим мостик по историческим мотивам через заводь», — добавил Виталий Кличко.
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Ранее писали, что в столице вскоре планируют открыть новый мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе. По словам Кличко, проект реализуют в партнерстве между столицами Украины и Литвы.
«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка по улице Приречной», — рассказал Кличко.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киев
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