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США одобрили новые санкции против рф и помощь Украине

Казна и Политика
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США одобрили новые санкции против рф и помощь Украине
США одобрили новые санкции против рф и помощь Украине
Несмотря на позицию лидеров Республиканской партии, Палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против рф и предоставление дополнительной помощи Украине.
Как пишет The New York Times, это произошло после того, как группа перебежчиков из Республиканской партии присоединилась к демократам, чтобы усилить давление на Москву спустя более четырех лет с начала войны.
«Законопроект, который еще должен быть принят Палатой представителей, ожидает сложный путь к принятию, учитывая разногласия в Сенате относительно пакета санкций и возражения со стороны Белого дома. Президент Трамп неоднократно давал понять, что не хочет, чтобы Конгресс ограничивал его свободу действий в переговорах непосредственно с Москвой, и может наложить вето на этот закон, если он попадет на его стол», — говорится в материале.
В то же время голосование 218 против 204 голосов за его принятие, в котором шесть республиканцев и один независимый депутат, в большинстве своем голосующий вместе с ними, перешли партийные границы, чтобы присоединиться к демократам, стало сигналом о двухпартийном давлении в этом вопросе.
«Это пополнило растущий перечень вопросов, по которым Конгресс под руководством республиканцев в последние недели продемонстрировал большую готовность бросить вызов Трампу, включая войну с Ираном, его настаивание на финансировании нового бального зала в Белом доме и попытку создать федеральный фонд в пользу своих политических союзников», — пояснили в публикации.
Отмечается, что главным элементом законопроекта является крупный пакет санкций, направленных против российского нефтегазового сектора, цель которых — удар по основному источнику доходов россии в условиях войны.
«Законодатели обеих партий уже больше года утверждают, что санкции, введенные США и их союзниками, не смогли полностью перекрыть энергетические доходы, продолжающие финансировать военные действия Москвы», — добавили в NYT.
Как подчеркивает издание, законопроект расширит ограничения в отношении финансовых учреждений, ведущих бизнес с находящимися под санкциями российскими чиновниками и государственными предприятиями, а также направлен на борьбу с организациями, помогающими Москве обходить существующие санкции.
По материалам:
УНІАН
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