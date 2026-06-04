Какие долги нельзя реструктуризировать: что нужно знать заемщику Сегодня 14:00 — Личные финансы

Какие долги нельзя реструктуризировать: что нужно знать заемщику

Реструктуризация долгов — это, прежде всего, возможность урегулировать финансовые трудности в правовом поле, найти баланс между интересами кредиторов и реальными возможностями должника, а также получить шанс на восстановление финансовой стабильности.

Эксперты назвали пять важных фактов, которые помогут понять, как работает этот механизм.

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Банкротство физического лица не означает автоматическое списание всех долгов

Часто можно услышать мнение, что достаточно объявить себя банкротом и все долги исчезают. На самом деле, процедура неплатежеспособности начинается с реструктуризации долгов. Ее главная цель — восстановить платежеспособность человека и создать реальный механизм выполнения обязательств перед кредиторами. Именно поэтому первым шагом становится разработка плана реструктуризации, а не автоматическое списание долгов.

План реструктуризации утверждается хозяйственным судом. Реструктуризация долгов происходит только в рамках судебной процедуры.

В плане реструктуризации указываются:

причины возникновения неплатежеспособности;

имущественное положение должника;

доходы и прогнозируемые поступления;

размер ежемесячных платежей кредиторам;

средства, которые будут оставаться должнику для бытовых нужд;

требования, которые могут быть прощены после выполнения плана. Только после утверждения хозяйственным судом план вступает в силу и становится обязательным для всех участников процедуры.

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Часть долгов может быть прощена после выполнения плана. Одним из преимуществ реструктуризации является возможность предусмотреть в плане прощения (списания) определенную часть долгов.

Также план может содержать:

отсрочку платежей;

рассрочку долга;

изменение сроков выполнения обязательств;

выполнение части обязательств третьими лицами;

реализацию части имущества для погашения задолженности. Впрочем, такое списание возможно только после надлежащего выполнения условий утвержденного плана.

Категории долгов, которые не могут быть реструктуризированы

задолженность по уплате алиментов;

возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением;

возмещение вреда, связанного с увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица;

единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование;

другие обязательные платежи по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Хозяйственный суд может утвердить план реструктуризации только после полного погашения таких долгов, если они существуют.

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Выполнение плана может стать шагом к освобождению от долгов

После окончания срока выполнения плана должник представляет в суд отчет и подтверждение выполнения своих обязательств.

По результатам рассмотрения суд может:

закрыть производство по делу о неплатежеспособности в связи с выполнением плана реструктуризации;

или признать план невыполненным и перейти к процедуре погашения долгов. В случае успешного выполнения плана для должника наступают предусмотренные Кодексом последствия освобождения от долгов.

Ранее Finance.ua писал , какое имущество не могут забрать за долги.

Закон Украины «Об исполнительном производстве» определяет перечень вещей, на которые не может быть наложено взыскание. Прежде всего это:

предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);

необходимые лекарства и медицинские средства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода или средства для их приобретения;

топливо для приготовления пищи и отопления;

имущество, необходимое для профессиональной деятельности (если это единственный источник дохода);

государственные награды и памятные знаки отличия;

отдельные виды сельскохозяйственного имущества.

Теперь единственное жилье должника могут взыскать только в случае большой задолженности. Ранее этот порог составил 20 минимальных зарплат, однако теперь его повысили до 50 минимальных зарплат.

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