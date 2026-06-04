Какие долги нельзя реструктуризировать: что нужно знать заемщику
- причины возникновения неплатежеспособности;
- имущественное положение должника;
- доходы и прогнозируемые поступления;
- размер ежемесячных платежей кредиторам;
- средства, которые будут оставаться должнику для бытовых нужд;
- требования, которые могут быть прощены после выполнения плана. Только после утверждения хозяйственным судом план вступает в силу и становится обязательным для всех участников процедуры.
- отсрочку платежей;
- рассрочку долга;
- изменение сроков выполнения обязательств;
- выполнение части обязательств третьими лицами;
- реализацию части имущества для погашения задолженности. Впрочем, такое списание возможно только после надлежащего выполнения условий утвержденного плана.
Категории долгов, которые не могут быть реструктуризированы
- задолженность по уплате алиментов;
- возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением;
- возмещение вреда, связанного с увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица;
- единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование;
- другие обязательные платежи по общеобязательному государственному социальному страхованию.
- Хозяйственный суд может утвердить план реструктуризации только после полного погашения таких долгов, если они существуют.
Выполнение плана может стать шагом к освобождению от долгов
- закрыть производство по делу о неплатежеспособности в связи с выполнением плана реструктуризации;
- или признать план невыполненным и перейти к процедуре погашения долгов. В случае успешного выполнения плана для должника наступают предусмотренные Кодексом последствия освобождения от долгов.
- предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);
- необходимые лекарства и медицинские средства;
- минимальный набор мебели и бытовой техники;
- продукты питания и вода или средства для их приобретения;
- топливо для приготовления пищи и отопления;
- имущество, необходимое для профессиональной деятельности (если это единственный источник дохода);
- государственные награды и памятные знаки отличия;
- отдельные виды сельскохозяйственного имущества.
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