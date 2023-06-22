День финансов: как открыть и закрыть ФЛП в Дії и получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

День финансов: как открыть и закрыть ФЛП в Дії и получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС Сегодня 17:50

Четверг, 22 июня, мы рассказываем в новой статье пошагово, как открыть и закрыть ФЛП в Дії:

5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Кабинет министров Кабинет министров ввел выплату единовременного денежного пособия пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека. Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.

Состояние валютного рынка и финансового сектора. Заметное увеличение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 436 млн долларов США. Об этом Заметное увеличение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 436 млн долларов США. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками.

Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза.

Потеря 3,5 млн рабочих мест. Украина из-за развязанной россией войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест, более 4,5 миллиона человек уехали за границу. Об этом Украина из-за развязанной россией войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест, более 4,5 миллиона человек уехали за границу. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Лондоне.

Также мы узнали, где работают украинцы в Литве и сколько зарабатывают.

При этом стали известны профессии, по которым украинские беженцы в Польше могут обучаться бесплатно.

Энергетическая стратегия до 2050 года. Министр энергетики Украины Герман Галущенко Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.

А министр социальной политики Украины Оксана Жолнович представила стратегию социального развития.

НБУ просчитал экономические последствия разрушения Каховской ГЭС.

В ООН подсчитали, сколько в среднем украинская семья провела без света из-за действий рф.

Ситуация в Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, на днях приехавший на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил, что ситуация на станции «крайне Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, на днях приехавший на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил, что ситуация на станции «крайне нестабильная ». По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единственной на данный момент действующей линии электропередачи на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.

ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах. ПриватБанк ПриватБанк начал обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям регулятора. Также с 20 июня ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

«Новая почта» вскоре заработает в Германии. Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.

Жилье в Турции подорожало на 161%. По данным Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), По данным Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), в прошлом году средняя цена на жилье в стране выросла на 160,6%. Это был самый большой рост за многие годы. К примеру, в 2019 году стоимость «квадрата» выросла всего на 2,9%, сравнивая с 32,6% и 64% в 2020 и 2021 годах.

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