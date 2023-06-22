День финансов: как открыть и закрыть ФЛП в Дії и получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

День финансов: как открыть и закрыть ФЛП в Дії и получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Четверг, 22 июня, мы рассказываем в новой статье пошагово, как открыть и закрыть ФЛП в Дії:
Новая услуга для ФЛП уже в Дії
5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Кабинет министров ввел выплату единовременного денежного пособия пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека. Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.
Состояние валютного рынка и финансового сектора. Заметное увеличение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до 436 млн долларов США. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
- Нацбанк будет контролировать обмен валюты банками и обменниками.
- Украине перечислили очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза.
Потеря 3,5 млн рабочих мест. Украина из-за развязанной россией войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест, более 4,5 миллиона человек уехали за границу. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Лондоне.
- Также мы узнали, где работают украинцы в Литве и сколько зарабатывают.
- При этом стали известны профессии, по которым украинские беженцы в Польше могут обучаться бесплатно.
Энергетическая стратегия до 2050 года. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года.
- А министр социальной политики Украины Оксана Жолнович представила стратегию социального развития.
- НБУ просчитал экономические последствия разрушения Каховской ГЭС.
- В ООН подсчитали, сколько в среднем украинская семья провела без света из-за действий рф.
Ситуация в Запорожской АЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, на днях приехавший на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил, что ситуация на станции «крайне нестабильная». По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единственной на данный момент действующей линии электропередачи на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.
ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах. ПриватБанк начал обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям регулятора. Также с 20 июня ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.
«Новая почта» вскоре заработает в Германии. Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.
Жилье в Турции подорожало на 161%. По данным Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), в прошлом году средняя цена на жилье в стране выросла на 160,6%. Это был самый большой рост за многие годы. К примеру, в 2019 году стоимость «квадрата» выросла всего на 2,9%, сравнивая с 32,6% и 64% в 2020 и 2021 годах.
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