День финансов: изменения в системе высшего образования, $2,8 миллиарда от партнеров, новинки от Apple — Finance.ua

День финансов: изменения в системе высшего образования, $2,8 миллиарда от партнеров, новинки от Apple Сегодня 17:50

Вторник, 31 октября. Кто среди самых больших доноров Украины, и где среди городов-миллионников арендовать квартиру выгоднее.

$2,8 миллиарда от партнеров. В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2,8 млрд внешнего финансирования. $1,6 млрд льготного финансирования от ЕС и грант в размере $1,15 млрд от США. В целом за 10 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $35,4 млрд.

Также по данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,23%, или на 0,31 млрд долларов, до 133,62 млрд долларов.

Продажа Сенс Банка. В Нацбанке В Нацбанке считают , что национализированный Сенс Банк следует выставить на продажу для дальнейшей приватизации, как только улучшится ситуация с безопасностью в стране. Продажа Сенс Банка станет проверкой решимости властей, чтобы снизить влияние государства в банковском секторе.

Как формируется рыночный курс валюты? Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что регулятор выбрал не лучшее время для перехода на плавающий курс доллара, что привело к излишним затратам на его стабилизацию. По его словам, отметка 36,6 Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что регулятор выбрал не лучшее время для перехода на плавающий курс доллара, что привело к излишним затратам на его стабилизацию. По его словам, отметка 36,6 играла роль определенного якоря.

«Минималка» в Германии. Минимальная зарплата в Германии Минимальная зарплата в Германии будет расти — поэтапное ее повышение запланировано на 2024 и 2025 годы. Специальная комиссия предложила повысить почасовую ставку до 12,41 евро (больше примерно на 3,4%, чем сейчас). Следующий этап увеличения нижнего предела зарплаты — до 12,82 евро.

Кстати, статус временной защиты украинцев теперь будут проверять по общей базе ЕС. Эта система заработала, чтобы не дублировались льготы в разных странах.

Новые тарифы «Укрпочты». Компания с 1 ноября Компания с 1 ноября снизила тарифы на доставку посылок из Канады в Украину на 20%, а из Украины в Канаду — на 10%. Также Укрпочта впервые за 2 года повысила тарифы на подписку газет и журналов

Правила контроля грузов на таможне. С 7 ноября С 7 ноября изменяются условия таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов. Компании, не успевшие до 7 ноября 2023 года получить соответствующие упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме совместного транзита, будут вынуждены предъявлять товары таможне.

Цены на однокомнатные квартиры в самых больших городах. По По данным OLX Недвижимость, средняя стоимость жилья с одной комнатой в Киеве сейчас составляет 2,9 миллиона гривен. В Одессе — 1,6 миллиона гривен. Хотя Харьков и Днепр расположены относительно недалеко от зоны проведения боевых действий, цены на однокомнатное жилье за ​​последний год там тоже выросли.

По данным Bird, среди таких городов-миллионников, как Харьков, Днепр и Одесса в контексте аренды квартир самым дорогим является Днепр, а самым дешевым — Харьков.

Напомним, что в Украине действует программа «єВідновлення», по которой украинцы могут подать заявку, чтобы получить компенсацию за поврежденное из-за войны жилье. Однако при определенных условиях в предоставлении средств на ремонт могут отказать.

Новые MacBook Pro и iMac. Apple официально 3 . Это первый в мире чип для персональных компьютеров, созданный по 3-нанометровой технологии. Apple официально представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro, а также 24-дюймовый компьютер-моноблок iMac. Новые устройства объединяет семейство процессоров M. Это первый в мире чип для персональных компьютеров, созданный по 3-нанометровой технологии.

Изменения в высшем образовании. Кабинет Министров предлагает реформировать систему высшего образования в Украине для приближения ее к стандартам, принятым в ЕС. Так, уже в 2024 году студенты смогут менять специальность после 1−2 курсов, контрактники — выбирать продолжительность обучения, а заочную форму заменит дистанционная. Подробнее о нововведениях рассказываем в новой статье:

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