День финансов: изменения в госбюджет-2025, законопроект о жилищной реформе, приоритеты на рынке труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: изменения в госбюджет-2025, законопроект о жилищной реформе, приоритеты на рынке труда

20
В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект о жилищной реформе и приняла изменения в бюджет, а Нацбанк сообщил, что обновит правила регистрации коллекторских компаний.
Изменения в госбюджет-2025.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Предусмотрены дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны — 412,4 млрд грн.
Законопроект о жилищной реформе.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Речь идет о документе № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», благодаря которому должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине.
Правила регистрации коллекторских компаний.
Проект направлен на урегулирование вопросов, возникших при практической реализации Положения о регистрации коллекторских компаний.
Украинские банки заключили соглашений почти на 1,5 млрд евро на URC.
Во время 4 Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), состоявшейся 10−11 июля в Риме, рекордное количество сделок с иностранными партнерами на общую сумму почти 1,5 млрд евро заключили украинские банки. Среди лидеров по результатам конференции — ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Банк Креди Агриколь Украина, Банк Львов, Piraeus Bank и Кредобанк.
Прогноз курса доллара и евро.
Покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как сдача евро в обменники выросла всего на $6,2 млн — до $301,2 млн в эквиваленте. Это говорит о том, что люди всерьез прислушиваются к информации об ослаблении позиций доллара на мировых рынках. Об этом пишет эксперт Алексей Козырев в своем прогнозе.
💳Кстати, перевод средств между картами, покупки в иностранных онлайн-магазинах, снятие наличных или простой платеж за коммуналку — все это сопровождается банковскими комиссиями. Finance.ua собрал практические советы по поводу того, как избежать лишних расходов. Детали — в статье:

Как экономить на комиссиях и переводах: советы для карточных операций

Представлены новые модульные подземные укрытия.
На международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме был представлен проект «Цитадель». Это один из вариантов модульных стальных укрытий для защиты при обстреле. Модульные укрытия для общин — инициатива Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины.
Четверть украинцев верят, что возмещают криптовалюты.
Более четверти опрошенных украинцев ошибочно полагают, что при банкротстве банка под гарантированное возмещение подпадают даже криптовалютата и электронные деньги. Об этом свидетельствуют результаты Общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов.
Кто в приоритете на рынке труда.
В настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные работники являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.
  • в то же время бизнес назвал основные препятствия в военное время.
Пенсионеры находятся за чертой бедности.
За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся за чертой бедности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems