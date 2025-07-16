День финансов: изменения в госбюджет-2025, законопроект о жилищной реформе, приоритеты на рынке труда — Finance.ua

День финансов: изменения в госбюджет-2025, законопроект о жилищной реформе, приоритеты на рынке труда Сегодня 17:37

В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект о жилищной реформе и приняла изменения в бюджет, а Нацбанк сообщил, что обновит правила регистрации коллекторских компаний.

Изменения в госбюджет-2025.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Предусмотрены дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны — 412,4 млрд грн.

Законопроект о жилищной реформе.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Речь идет о документе № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», благодаря которому должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине.

Правила регистрации коллекторских компаний.

Проект направлен на урегулирование вопросов, возникших при практической реализации Положения о регистрации коллекторских компаний.

Украинские банки заключили соглашений почти на 1,5 млрд евро на URC.

Во время 4 Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), состоявшейся 10−11 июля в Риме, рекордное количество сделок с иностранными партнерами на общую сумму почти 1,5 млрд евро заключили украинские банки. Среди лидеров по результатам конференции — ПриватБанк , Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Банк Креди Агриколь Украина, Банк Львов, Piraeus Bank и Кредобанк.

Прогноз курса доллара и евро.

Покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как сдача евро в обменники выросла всего на $6,2 млн — до $301,2 млн в эквиваленте. Это говорит о том, что люди всерьез прислушиваются к информации об ослаблении позиций доллара на мировых рынках. Об этом пишет эксперт Алексей Козырев в своем прогнозе.

💳Кстати, перевод средств между картами, покупки в иностранных онлайн-магазинах, снятие наличных или простой платеж за коммуналку — все это сопровождается банковскими комиссиями. Finance.ua собрал практические советы по поводу того, как избежать лишних расходов. Детали — в статье:

Представлены новые модульные подземные укрытия.

На международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме был представлен проект «Цитадель». Это один из вариантов модульных стальных укрытий для защиты при обстреле. Модульные укрытия для общин — инициатива Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины.

Четверть украинцев верят, что возмещают криптовалюты.

Более четверти опрошенных украинцев ошибочно полагают, что при банкротстве банка под гарантированное возмещение подпадают даже криптовалютата и электронные деньги. Об этом свидетельствуют результаты Общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов.

Кто в приоритете на рынке труда.

В настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные работники являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.

в то же время бизнес назвал основные препятствия в военное время.

Пенсионеры находятся за чертой бедности.

За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся за чертой бедности.

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