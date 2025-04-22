День финансов: информация о банковских счетах граждан и налогообложение виртуальных активов — Finance.ua

День финансов: информация о банковских счетах граждан и налогообложение виртуальных активов Сегодня 17:36

Во вторник, 22 апреля, речь шла о следующем:

Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня». Об этом он Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня». Об этом он заявил в обращении 21 апреля.

Европа назвала США «красные линии» для мирного соглашения. Европейские государства на прошлой неделе поставили Соединенные Штаты в известность, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не будут для них предметом переговоров. Об этом Европейские государства на прошлой неделе поставили Соединенные Штаты в известность, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не будут для них предметом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

А Новая Зеландия объявила, что расширяет свою военную помощь для Украины.

Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне по поводу условий возможного соглашения с рф.

Информация о банковских счетах граждан. Государственная налоговая служба будет выступать держателем и Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.

Почему заговорили об открытии банковской тайны и кто в этом заинтересован — узнаете из этого видео.

Налогообложение виртуальных активов. Как Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, 24 апреля парламентский комитет будет рассматривать проект закона о налогообложении виртуальных активов.

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