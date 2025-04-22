День финансов: информация о банковских счетах граждан и налогообложение виртуальных активов — Finance.ua
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День финансов: информация о банковских счетах граждан и налогообложение виртуальных активов

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Во вторник, 22 апреля, речь шла о следующем:
Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня». Об этом он заявил в обращении 21 апреля.
Европа назвала США «красные линии» для мирного соглашения. Европейские государства на прошлой неделе поставили Соединенные Штаты в известность, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не будут для них предметом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
  • А Новая Зеландия объявила, что расширяет свою военную помощь для Украины.
  • Индекс украинских акций в Варшаве растет накануне встречи в Лондоне по поводу условий возможного соглашения с рф.
Информация о банковских счетах граждан. Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.
Почему заговорили об открытии банковской тайны и кто в этом заинтересован — узнаете из этого видео.
Налогообложение виртуальных активов. Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, 24 апреля парламентский комитет будет рассматривать проект закона о налогообложении виртуальных активов.
Какие профессии наиболее востребованы. Директор Госцентра занятости сообщила, что наиболее востребованными в Украине являются рабочие профессии. Работодатели ищут водителей, строителей, сварщиков и готовы переобучать персонал. В Украине наиболее востребованы профессионально-технические направления.
  • «Армия восстановления»: выдано 45 тыс. направлений с начала года (самые распространенные направления, зарплата).
Почему снизился спрос на валюту. Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало. НБУ может держать курс стабильным еще долго.
  • Доллар упал до трехлетнего минимума к мировым валютам из-за заявлений Трампа.
Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу. Как сообщает пограничная служба, в прошлом году Германия вернула в Польшу 690 иностранцев. В основном это россияне, афганцы и индусы. Однако среди выдворенных иностранцев есть также граждане Украины.
Самые распространенные ошибки, которые могут привести к отказу в регистрации НДС. Неверное заполнение заявления (форма № 1-НДС). Часто плательщики допускают технические ошибки, неточности в реквизитах или некорректно указывают дату регистрации.
Кстати, Finance.ua в новом материале подробно рассказывает о том, какие вещи можно потерять, а какие останутся с вами, если у вас есть долги.

Что у вас могут (а что нет) забрать за долги

Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%. Акции Apple Inc. могут подешеветь еще примерно на 30% после снижения их стоимости более чем на 23% с начала 2025 года, считает аналитик Moffett Nathanson Крэйг Моффетт.
По материалам:
Finance.ua
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