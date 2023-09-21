День финансов: грант от США, ставки по микрокредитам, польская модель налогообложения для ФЛП — Finance.ua

День финансов: грант от США, ставки по микрокредитам, польская модель налогообложения для ФЛП
Четверг, 21 сентября. Где в Украине продавать землю выгоднее всего, что происходит на валютном рынке.
Ставки по микрокредитам ограничат. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект относительно дополнительного регулирования рынка потребительских кредитов в Украине. Законопроект предлагает ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита.
Финмониторинг PEPs. Рада также приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Законопроект предлагает создать реестр политически значимых лиц (РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).
- Добавим, что Верховная Рада приняла 99,9% всех требований Европейского союза, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины.
Грант от США. В государственный бюджет поступило 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США. Эти денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка. В 2023 году Украина уже получила $9,7 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.
План Украины на 50 млрд евро. Минэкономики занимается детализацией четырехлетней программы Ukraine Facility, под которую Европейская комиссия пообещала предоставить Украине в следующие четыре года 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.
Ситуация на денежном рынке. По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе вырос спрос на валюту. НБУ продал рекордный с начала года объем долларов.
- Как прогнозирует экономист Владимир Дубровский, курс доллара в Украине не будет расти, пока есть поддержка Запада. По его словам, постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.
- Член Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова такого же мнения. Она отмечает, что на курс гривны в 2024 году будет больше всего влиять ситуация в сфере безопасности и обороны, а также объемы внешнего финансирования, которые получит Украина.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, какие облигации покупают украинцы, и дает прогноз курса валют на неделю:
Экспорт зерна. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой. По его словам, Польша хочет помочь Украине с транзитом. Но министр отметил, что это «должно быть транзитом, а не за счет польских фермеров».
- В то же время польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сейчас не поставляет Украине никакого вооружения. «Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», — заявил он.
- В свою очередь, Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно.
Где в Украине продавать землю выгоднее всего. За два года в Украине было продано более 365 тысяч гектаров земли. Средние цены за гектар земли колеблются от 39 до 45 тысяч гривен. Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области.
Помощь на возвращение домой. Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой. Помощь не предусматривает выплаты наличных, но будет включать покупку билетов и оплату жилья перед отъездом.
Новая услуга в «Дія». В приложении «Дія» запустили бета-тестирование оплаты штрафа за административное правонарушение. Новая услуга позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк.
Число предпринимателей в Украине. С января 2022-го по июль нынешнего года количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч. С начала войны было перевезено более 840 предприятий, из которых более 660 восстановились и сейчас работают.
Минфин изучает возможность очередных изменений относительно налогообложения малого бизнеса. Собираются разработать новые правила для ФЛП, основой для которых должна стать так называемая «польская модель». В новой статье Finance.ua рассказывает, к чему готовиться предпринимателям:
Польская модель налогообложения для украинских ФЛП ✍
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