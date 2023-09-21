День финансов: грант от США, ставки по микрокредитам, польская модель налогообложения для ФЛП — Finance.ua

День финансов: грант от США, ставки по микрокредитам, польская модель налогообложения для ФЛП Сегодня 17:50

Четверг, 21 сентября. Где в Украине продавать землю выгоднее всего, что происходит на валютном рынке.

Ставки по микрокредитам ограничат. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект относительно дополнительного регулирования рынка потребительских кредитов в Украине. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект относительно дополнительного регулирования рынка потребительских кредитов в Украине. Законопроект предлагает ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Финмониторинг PEPs. Рада также приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рада также приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Законопроект предлагает создать реестр политически значимых лиц (РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).

Добавим, что Верховная Рада приняла 99,9% всех требований Европейского союза, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины.

Грант от США. В государственный В государственный бюджет поступило 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США. Эти денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка. В 2023 году Украина уже получила $9,7 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

План Украины на 50 млрд евро. Минэкономики занимается детализацией четырехлетней программы Ukraine Facility, под которую Европейская комиссия Минэкономики занимается детализацией четырехлетней программы Ukraine Facility, под которую Европейская комиссия пообещала предоставить Украине в следующие четыре года 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.

Ситуация на денежном рынке. По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе вырос спрос на валюту . НБУ продал рекордный с начала года объем долларов.

Как прогнозирует экономист Владимир Дубровский, курс доллара в Украине не будет расти, пока есть поддержка Запада. По его словам, постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

Член Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова такого же мнения. Она отмечает, что на курс гривны в 2024 году будет больше всего влиять ситуация в сфере безопасности и обороны, а также объемы внешнего финансирования, которые получит Украина.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, какие облигации покупают украинцы, и дает прогноз курса валют на неделю:

Экспорт зерна. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой. По его словам , Польша хочет помочь Украине с транзитом. Но министр отметил, что это «должно быть транзитом, а не за счет польских фермеров».

В то же время польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сейчас не поставляет Украине никакого вооружения. «Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», — заявил он.

В свою очередь, Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно.

Где в Украине продавать землю выгоднее всего. За два года в Украине было продано более 365 тысяч гектаров земли. Средние цены За два года в Украине было продано более 365 тысяч гектаров земли. Средние цены за гектар земли колеблются от 39 до 45 тысяч гривен. Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области.

Помощь на возвращение домой. Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой . Помощь не предусматривает выплаты наличных, но будет включать покупку билетов и оплату жилья перед отъездом.

Новая услуга в «Дія». В приложении «Дія» В приложении «Дія» запустили бета-тестирование оплаты штрафа за административное правонарушение. Новая услуга позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк.

Число предпринимателей в Украине. С января 2022-го по июль нынешнего года количество предпринимателей в Украине С января 2022-го по июль нынешнего года количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч . С начала войны было перевезено более 840 предприятий, из которых более 660 восстановились и сейчас работают.

Минфин изучает возможность очередных изменений относительно налогообложения малого бизнеса. Собираются разработать новые правила для ФЛП, основой для которых должна стать так называемая «польская модель». В новой статье Finance.ua рассказывает, к чему готовиться предпринимателям:

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