День финансов: год войны в цифрах, новый пакет помощи от США, новые отделения «Новой почты» — Finance.ua
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День финансов: год войны в цифрах, новый пакет помощи от США, новые отделения «Новой почты»

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Пятница, 24 февраля 2023 года — 366-е сутки героического сопротивления украинского народа. Мы собрали главные цифры войны:

Год российско-украинской войны в цифрах

Новый пакет военной помощи. Правительство Соединенных Штатов Америки объявило новый пакет помощи Украине на сумму 2 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая будет приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения.
  • Также США ввели новые санкции против рф к годовщине полномасштабного вторжения.
  • россии полностью приостановили членство в FATF, а российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев.
5 приоритетов программы быстрого восстановления. У Украины сейчас более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры.
Украинцы снизили сумму вкладов в банках. По состоянию на 1 февраля 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 041,3 млрд грн (по состоянию на 1 января было — 1 051,5 млрд грн).
Упрощение погашения кредитов. В Украине предлагается ввести упрощенные условия погашения кредитов для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий.
«Новая почта» анонсировала открытие отделений. Компания «Новая почта» планирует в апреле открыть первое отделение в Германии, а к июлю — в Румынии. Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.
Какие украинские компании остаются ликвидными? Аналитики Moody’s Investors Service ожидают, что, несмотря на войну, три крупные украинские компании смогут поддерживать адекватную ликвидность, которая у них была в 2022 году.
Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования? В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Зарплата зависит от условий работы, а в некоторых случаях — от количества рабочих дней (заказов, рейсов).
  • Министерство социальной политики Украины разработало проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственного пособия семьям с детьми.
По материалам:
Finance.ua
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