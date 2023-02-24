День финансов: год войны в цифрах, новый пакет помощи от США, новые отделения «Новой почты» — Finance.ua

День финансов: год войны в цифрах, новый пакет помощи от США, новые отделения «Новой почты» Сегодня 17:45

Пятница, 24 февраля 2023 года — 366-е сутки героического сопротивления украинского народа. Мы собрали главные цифры войны:

Новый пакет военной помощи. Правительство Соединенных Штатов Америки объявило новый пакет помощи Украине на Правительство Соединенных Штатов Америки объявило новый пакет помощи Украине на сумму 2 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая будет приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения.

Также США ввели новые санкции против рф к годовщине полномасштабного вторжения.

россии полностью приостановили членство в FATF, а российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев.

5 приоритетов программы быстрого восстановления. У Украины сейчас более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для У Украины сейчас более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры.

Украинцы снизили сумму вкладов в банках. По состоянию на 1 февраля 2023 года По состоянию на 1 февраля 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 041,3 млрд грн (по состоянию на 1 января было — 1 051,5 млрд грн).

Упрощение погашения кредитов. В Украине предлагается ввести В Украине предлагается ввести упрощенные условия погашения кредитов для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий.

«Новая почта» анонсировала открытие отделений. Компания «Новая почта» планирует в апреле открыть первое отделение в Германии, а к июлю — в Румынии. Об этом Компания «Новая почта» планирует в апреле открыть первое отделение в Германии, а к июлю — в Румынии. Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Какие украинские компании остаются ликвидными? Аналитики Moody’s Investors Service Аналитики Moody’s Investors Service ожидают , что, несмотря на войну, три крупные украинские компании смогут поддерживать адекватную ликвидность, которая у них была в 2022 году.

Кто может претендовать на высокую зарплату без высшего образования? В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Зарплата В Украине на среднюю зарплату от 40 тыс. грн. без высшего образования могут претендовать водители-международники, автомаляры, проходчики на шахтах и некоторые риелторы. Зарплата зависит от условий работы, а в некоторых случаях — от количества рабочих дней (заказов, рейсов).

Министерство социальной политики Украины разработало проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственного пособия семьям с детьми.



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