Три великі українські компанії залишаться ліквідними попри війну, — Moody's — Finance.ua

Три великі українські компанії залишаться ліквідними попри війну, — Moody's Сьогодні 10:36 — Фондовий ринок

Три великі українські компанії залишаться ліквідними попри війну, — Moody's

Аналітики Moody’s Investors Service очікують, що попри війну три великі українські компанії зможуть підтримувати адекватну ліквідність, яку вони мали в 2022 році.

«Ми очікуємо, що металургійна та гірничодобувна група Metinvest B.V., виробник залізної руди Ferrexpo plc і харчова та агротехнічна компанія MHP SE цього року отримають вільний грошовий потік, близький до рівня беззбитковості, що дозволить їм підтримувати достатню ліквідність до кінця року, щоб працювати в надзвичайно складних умовах», — зазначають аналітики у своєму огляді.

Причина — міцні баланси при вторгенні росії в Україну рік тому, а також той факт, що з того часу вони змогли зберегти готівку.

Економічні показники компаній

Ferrexpo та Metinvest повідомили про падіння доходів на 17% та 18% за дванадцять місяців до 30 червня 2022 року порівняно з фінансовим 2021 роком відповідно.

Метінвест, Ferrexpo та МХП зазнали значного падіння EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) після вторгнення росії в лютому 2022 року, про що свідчить їх фінансові результати за півріччя.

Читайте також За 11 місяців виробництво металургійної продукції обвалилося на 70%

Скоригований показник EBITDA Ferrexpo та Метінвесту знизився на 27% та 32% протягом того ж періоду відповідно. Такий стрімкий спад лише через кілька місяців після початку конфлікту з високого рівня у 2021 році, перш за все, спричинений фізичною шкодою, завданою Метінвесту, який втратив операційний контроль над своїми металургійними заводами «Азовсталь» та «Ілліч» через російську окупацію Маріуполя. Метінвест також зупинив виробництво на Авдіївському коксохімічному заводі, який був законсервований.

Надалі Moody’s очікує подальшого зниження показника EBITDA в 2023 році через тривалу війну.

Що допомогло триматися на плаву

У Moody’s фіксують, що компанії знизили капітальні витрати та дивіденди, щоб зберегти готівку.

Залишок готівки Ferrexpo становив 106 мільйонів доларів США станом на 31 грудня 2022 року,

Метінвест мав принаймні 460 мільйонів доларів США станом на 28 жовтня 2022 року (дата публікації фінансової звітності за півріччя 2022 року),

а МХП мав 317 мільйонів доларів США станом на 30 вересня 2022 року (на основі останньої загальнодоступної інформацієї).

Прогнози

«Метінвест, МХП і Ferrexpo відчули значне зниження EBITDA після вторгнення росії в лютому 2022 року, і ми прогнозуємо подальше зниження в 2023 році, оскільки відчутний вплив за весь рік. Щоб пом’якшити падіння EBITDA, Метінвест і Ferrexpo значно скоротили свої капітальні витрати. Компанії виплатили значні дивіденди за дванадцять місяців до початку конфлікту, але відтоді вони значно скоротять їх», — йдеться в огляді.

Хоча у Moody’s очікують, що Ferrexpo та Metinvest підтримуватимуть достатню ліквідність після 2023 року, МХП не має достатньо готівки, щоб погасити виплати за облігаціями на суму 500 мільйонів доларів США у травні 2024 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.