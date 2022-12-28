За 11 місяців виробництво металургійної продукції обвалилося на 70% — Finance.ua

За 11 місяців виробництво металургійної продукції обвалилося на 70% Сьогодні 06:13 — Казна та Політика

В Україні пришвидшилося падіння виробництва як сталі, так і залізної руди. За підсумками 11 місяців 2022 року виробництво чавуну обвалилося на 68,4%, сталі — на 68,6%, а прокату — на 70,1%.

Про це повідомляється в дослідженні GMK CEnter.

Ще гірша ситуація у листопаді: тоді було вироблено лише 313 тис. т сталі — це на 82% менше, ніж за аналогічний період 2021-го. Щомісячне виробництво залізорудної продукції восени впало більш ніж на 90% в порівнянні з довоєнним часом.

Експерти зазначають: на металургійний сектор вплинули проблеми з логістикою, перебої з постачанням електроенергії та падіння цін на продукцію на світових ринках.

Зокрема, через блокування морських портів українські виробники втратили доступ до частини ринків, а логістичні послуги виросли у ціні в 3-4 рази, що зробило українську продукцію неконкурентоздатною.

«До повномасштабного вторгнення рф 60% залізної руди, 80% чавуну і сталевої продукції експортувалося через морські порти. З початком бойових дій українські порти заблоковані військовим флотом росіян, і основним шляхом експорту став залізничний транспорт. Водночас з травня по вересень 2022 року „Укрзалізниця“ запроваджувала 16 конвенцій на перевезення продукції ГМК, з метою зменшити черги на кордоні. Окрім того, з 1 липня поточного року залізничний оператор підвищив тарифи на вантажоперевезення на 70%, що стало вагомим чинником зростання логістичних витрат. У підсумку металургійні підприємства повідомляють про зростання витрат на транспортування продукції залізничним транспортом в Європу більше, ніж у 4 рази у порівнянні з довоєнним часом», — вказують аналітики.

Крім того, руйнування енергетичної інфраструктури через ракетні обстріли росіян спричинює відключення від електропостачання металургійних і гірничовидобувних підприємств.

«Наразі існує ризик повного зупинення виробництва у галузі, що може призвести до гуманітарної катастрофи у регіонах, де працюють підприємства ГМК. У разі енергетичного колапсу, за оцінками GMK Center, у 2023 році виробництво залізорудної продукції може впасти на 88% у порівнянні з 2022-м, але у разі стабілізації енергосистеми темпи падіння можуть сповільнитися до 58%», — кажуть аналітики.

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