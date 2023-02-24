російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців — Finance.ua
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російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців

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російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців
російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців
У річницю російського вторгнення в Україну валютний ринок агресора зафіксував рекордне падіння національної валюти рф.
Як повідомляє видання The Moscow Times, на торгах у п’ятницю, 24 лютого, російська валюта впала до позначки 75,6 рубля за долар, і 80,74 рубля за євро, що є максимальним падінням валюти агресора з квітня 2022 року.
російський рубль дешевшає до американської валюти п’ятий тиждень поспіль, а до європейської — шостий.
російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців
Найдовший більш ніж за рік період зниження рубля пов’язаний з недоліком доларової ліквідності на ринку. За оцінкою аналітиків Deutsche Bank, $500 млн щоденних доходів втратила російська економіка в порівнянні з максимумами, показаними влітку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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