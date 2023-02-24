Деяким українцям можуть спростити погашення кредитів: що відомо — Finance.ua

Деяким українцям можуть спростити погашення кредитів: що відомо Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Деяким українцям можуть спростити погашення кредитів: що відомо

В Україні пропонується запровадити спрощені умови погашення кредитів для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій.

Це передбачено розробленими Мінреінтеграції законопроєктами, які уряд ухвалив цього тижня.

Реструктуризація деяких кредитів

Законопроєкти пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами.

Як зазначають у Мінреінтеграції, деякі кредити підлягатимуть реструктуризації. Йдеться про кредити, які передусім брали на такі цілі:

лікування,

ремонт житла,

придбання побутової техніки,

відпочинок,

навчання тощо.

Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але процентна ставка по них часто є надвисокою: 50-100% річних.

Для позичальників з числа громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою. Про це свідчать численні звернення громадян до Мінреінтеграції.

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Щоб полегшити позичальникам кредитний тягар, і були запропоновані зазначені зміни.

Дія законопроєктів розповсюджується на всі споживчі кредити, крім:

тих, що вже були реструктуризовані або погашені,

взятих з метою придбання житла/автомобіля,

тих, які мають низьку річну процентну ставку.

При цьому діятимуть такі вимоги до позичальників. Вони повинні:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи;

постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ,



не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.



Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.



Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.

Ухвалені на засіданні Уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

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