Яка категорія громадян може залишитися без соціальних виплат: в уряді розробили нові правила — Finance.ua
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Яка категорія громадян може залишитися без соціальних виплат: в уряді розробили нові правила

Особисті фінанси
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Яка категорія громадян може залишитися без соціальних виплат: в уряді розробили нові правила
Яка категорія громадян може залишитися без соціальних виплат: в уряді розробили нові правила
Міністерством соціальної політики України розроблений проєкт змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям із дітьми.
Згідно з проєктом постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій» в Україні можуть скасувати фінансову допомогу від держави деяким одиноким матерям. Документ опублікований на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Автори проєкту пропонують скасувати грошову підтримку від держави деяким жінкам, які самостійно виховують дитину (дітей).
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Але йдеться лише про тих жінок, у яких на депозитному банківському рахунку лежать особисті кошти у розмірі понад 100 тисяч гривень. Така сума необов’язково повинна бути на одному депозиті. Враховуватимуть всі банківські вклади, і якщо сума всіх вкладень становить понад 100 тисяч, таку матір вважатимуть фінансово незалежною, такою, що не потребує допомоги від уряду.
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Згідно з проєктом, допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі, якщо «Особи, що входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що йдеться у декларації».
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Ця норма діє і у разі призначення субсидії на оплату комуналки — якщо в одного із членів домогосподарства на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень, субсидія не призначається.
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За матеріалами:
ТСН
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